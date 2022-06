Federico Chiesa torna ad allenarsi,Juventus e Italia possono sorridere

Dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, Federico Chiesa si sta preparando per tornare competitivo già ad inizio della prossima stagione dove cercherà di rilanciare la sua Juventus e la Nazionale di Roberto Mancini.



La nuova Juventus ripartirà dal mercato e l'”acquisto” più importante per Massimiliano Allegri sarà sicuramente il rientro di Federico Chiesa, giocatore forse più telentuoso all’interno della rosa bianconera.

Quanto sono mancati gli strappi di Federico Chiesa alla nazionale, il figlio d’arte era stato uno dei trascinatori nella storica cavalcata di Euro 2020 e la sua assenza ha sicuramente tolto imprevedibilità offensiva e dinamismo ad una nazionale italiana che nelle ultime uscite è sembrata sempre prevedibile e lenta nelle manovre offensive.

Federico Chiesa on the road to recovery pic.twitter.com/TIt2HNrzV9

L’addio di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini segnano la definitiva chiusura di un ciclo in casa Juventus con Massimiliano Allegri che dovrà essere bravo a riportare la Juventus a lottare per il campionato.

Soltanto una stagione e mezza, ma Federico Chiesa ha già ampiamente dimostrato di avere la personalità e la giusta mentalità per essere un punto fermo nella Juventus del futuro.

Il classe ’97 ha rinunciato alle sue vacanze estive per rimanere ad allenarsi e tornare a disposizione fin dalle prime partite di campionato, dimostrando ancora una volta grande professionalità e dedizione per il proprio lavoro.

Two friends from @juventusfc visited us 🤩⚽️

Thanks for the support #FedericoChiesa and #DusanVlahovic 👊#MonacoGP pic.twitter.com/a6Hwjyl7oM

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 29, 2022