Il rientro di Alessia Piperno in Italia: “Sono stati giorni duri”

Alessia Piperno, la travel blogger arrestata a Teheran il 28 settembre scorso, dopo 45 giorni di carcere, ieri pomeriggio è rientrata in Italia. Ad attenderla all’aeroporto di Ciampino il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il Falcon 900 dell’aeronautica militare è atterrato intorno alle ore 17. La ragazza indossava un piumino di colore blu e un cappello verde.

Le prime dichiarazioni di Alessia Piperno

Una esperta di viaggi, una trentenne che ama viaggiare. Alessia Piperno dopo essere stata in Australia aveva deciso di fare tappa in Iran. E’ stata arrestata nel giorno del suo compleanno, il 28 settembre, e dopo 45 giorni di carcere, ieri pomeriggio è rientrata in Italia con un volo dell’areonautica militare:

“Sono stati 45 giorni duri, ma non ho subito violenze”.

Sono state queste le sue prime dichiarazioni al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dove attendeva il suo arrivo presso l’aeroporto di Ciampino insieme alla Premier Giorgia Meloni.

La trentenne ha aggiunto che in cella non era da sola, ma ha scontato la sua prigionia insieme ad altre sei persone; non sono stati dei giorni facili ma fortunatamente non ha subito violenze e maltrattamenti.

Dopo gli incontri con le istituzioni la travel blogger nella sala arrivi dello scalo di Ciampino ha potuto riabbracciare la sua famiglia: un forte momento di commozione con i genitori e il fratello David dopo un mese e mezzo fatto di preoccupazioni e angosce.

La scarcerazione

Dopo 45 giorni in cui si poteva pensare al peggio per la giovane connazionale, ieri mattina, finalmente è arrivata la notizia che Alessia Piperno sarebbe stata liberata e avrebbe fatto rientro in Italia.

Dopo l’arrivo presso l’aeroporto militare, la trentenne ha fatto rientro nella sua abitazione nel quartiere romano di via Colli Albani. La notizia del suo arrivo si è diffusa in poco tempo perché i genitori sono molto conosciuti nella zona, poiché papà Alberto ha una libreria vicino casa.

Una scena emozionante l’arrivo di Alessia nel suo quartiere, scortata tra le braccia sicure del padre. La giovane apparentemente non sembrerebbe provata e la sua situazione di salute non desta preoccupazione.

Dopo più di un mese con il doppio lavoro svolto sia da un punto di vista diplomatico che quello dell’intelligence si è riusciti a liberare dalla prigionia di Evin, in Iran, la travel blogger di 30 anni, Alessia Piperno.

Il ministro degli interni, Antonio Tajani si è mostrato felice e fiero affinché la vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi: