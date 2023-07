Federica Pellegrini e i rumors sulla sospetta gravidanza

Sono sempre più insistenti i rumors delle ultime ore circa la presunta gravidanza di Federica Pellegrini. La ex nuotatrice, convolata a nozze nell’agosto dello scorso anno con l’allenatore Matteo Giunta, ha mostrato un pancino sospetto in una foto condivisa sul suo profilo Instagram.

L’ex campionessa di nuoto, la quale si è ritirata dalle scene nel 2021, in una delle sue recenti interviste aveva dichiarato di sentirsi pronta per una gravidanza. Al momento però non è arrivata nessuna conferma ufficiale e ne tantomeno una smentita da parte della coppia.

Il pancino sospetto di Federica Pellegrini

Con la stagione estiva, le forme di qualsiasi donna sono sempre messe in bella vista e i giornali di gossip non perdono occasione per tenere d’occhio dei pancini sospetti. Il sito di Dagospia, ad esempio, ha notato delle rotondità nel corpo di Federica Pellegrini.

L’ex nuotatrice, infatti, avrebbe postato sul suo profilo Instagram, delle foto sensuali che la ritraevano in compagnia del marito Matteo Giunta. Intenta a prendere la tintarella sembra spuntare dal costume intero che indossa un pancino sospetto.

Tra i commenti dei follower, la “divina” però, sembra non smentire ma nemmeno ufficializzare la presunta gravidanza, tenendo sulle spine i propri seguaci.

I precedenti rumors

Non sarebbe la prima volta che i principali siti di gossip lanciano la notizia di una presunta dolce attesa che interesserebbe Federica Pellegrini. L’ex campionessa, ritirata dalle scene nel 2021, in una recente intervista rilasciata lo scorso gennaio ha confessato di sentirsi pronta per una eventuale gravidanza.

Dopo le svariate smentite ha spiegato di sentirsi pronta a diventare mamma, rivelando di essere un suo grande sogno, nonostante le assidue richieste considerate fastidiose e impertinenti.

“se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.

Queste le parole di Federica Pellegrini rilasciate nel programma condotto da Fabio Fazio in cui spiegava che se non dovessero arrivare dei figli non si sentirà meno realizzata di quanto già non lo sia.

Classe 1988, in tutta la sua carriera da nuotatrice ha vinto 2 medaglie olimpiche, 19 mondiali, 37 europee e 130 titoli italiani. Nell’agosto dello scorso anno è convolata a nozze con il suo ex allenatore Matteo Giunta, un matrimonio da sogno celebrato nella laguna di Venezia.

I due hanno tenuto riservata la loro storia d’amore per anni fino a quando non sono usciti allo scoperto quando lei ha deciso di lasciare la sua carriera agonistica. Luca Marin e Filippo Magnini sono state le sue precedenti relazioni più importanti.