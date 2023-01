Federica Pellegrini ha annunciato di non essere davvero incinta

Con un’intervista a Repubblica, che uscirà sull’edizione cartacea del giornale domani, Federica Pellegrini, campionessa olimpica del nuoto, ha messo a tacere i gossip degli ultimi giorni. “Non sono incinta – ha detto la 34enne veneta che si è ritirata dallo sport agonistico il 30 novembre del 2021 -. E a fare un figlio io e Matteo per ora non ci stiamo pensando”.

Pellegrini, che nel frattempo si è anche affacciata nel mondo della televisione, diventando giudice di Italia’s got talent, ha anche ribadito che non parteciperà alla prossima edizione delle Olimpiadi che si terrà a Parigi nel 2024.

Federica Pellegrini ha confermato a Repubblica di non essere incinta

Da qualche giorno, i più attenti hanno notato uno strano rigonfiamento nel pancino di Federica Pellegrini, la nuotatrice italiana più importante di sempre nonché l’unica donna ad aver mai partecipato a cinque finali olimpiche di una stessa specialità, i 200 metri, gli stessi che l’hanno vista primeggiare alle Olimpiadi di Pechino, nel 2008, quando aveva solo vent’anni.

A 34 anni, e con il cloro delle piscine lasciato alle spalle da novembre del 2021, dopo aver partecipato per l’ultima volta ai giochi a cinque cerchi a Tokyo, la Divina ha confessato a Repubblica, in un’intervista esclusiva che uscirà integrale nell’edizione cartacea di domani, che no, non è incinta. Anzi, lei e Matteo Giunta, suo ex allenatore sposato nell’estate del 2022, non ci stanno neanche pensando al momento di diventare genitori, piuttosto si vogliono godere questo tempo da sposini, tra una luna di miele tardiva alle Maldive, un impegno lavorativo e anche Pechino Express, in cui parteciperanno insieme.

Non sicuramente con lo stile libero. Perché la piscina non le manca, e non tornerà neanche per Parigi – non l’ha fatto neanche per gli Europei di Roma -: “Nessun dramma esistenziale – ha detto Pellegrini -. Non tornerò per la sesta Olimpiade. Ho lasciato il nuoto a una generazione di fenomeni“.

Per leggere tutto quello che ha detto non resterà che aspettare domani, così come per sperare (senza pressioni) in nuovi futuri campioni.