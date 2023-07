INPS paga, nuovi sostegni per gli italiani: ecco la nuova tabella | Date e avvisi

By

INPS paga fino al 25 luglio un pagamento che in tanti aspettavano. Soltanto alcuni tra i cittadini italiani potranno percepirlo.

Ecco che arriverà presto un pagamento che in tanti tra gli italiani attendevano con grande ansia. Ma solo in pochi potranno finalmente riceverlo sul proprio conto.

Nuovi sostegni per gli italiani

Il 2023 si sta rivelando un anno molto difficile per molte famiglie di italiani. Proprio per questo, i cittadini del nostro Paese stanno chiedendo al Governo di Giorgia Meloni dei sostegni concreti, che li aiutino ad arrivare alla fine del mese.

Purtroppo, molti italiani stanno sperimentando uno stile di vita a una soglia di povertà mai conosciuta prima da questa generazione di cittadini. La vera e propria crisi è iniziata con lo scoppio della pandemia nel 2020, che ha portato l’economia mondiale e soprattutto del nostro Paese a bloccarsi.

L’Italia, infatti, è stato uno dei Paesi che più ha subito le conseguenze della pandemia, entrando in lock down i primi di marzo e vedendo la perdita di migliaia di vite a causa del virus. Quando la situazione sembrava essere in ripresa, ecco che però a peggiorare il tutto c’è stata la guerra tra Russia e Ucraina.

Lo scontro tra i due Paesi ha causato gravi problemi anche all’economia mondiale per via del blocco di molte risorse naturali, che hanno provocato carenze e aumenti dei prezzi. Per molti italiani, ad esempio, si è rivelato complesso acquistare i tradizionali prodotti al supermercato o pagare le bollette dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per fortuna, le istituzioni del nostro Paese sono intervenute con grandi interventi a sostegno dei cittadini. Alcuni, inoltre, continuano a ricevere mensilmente un addebito sul conto, che per alcuni arriverà anche il 25 di luglio e di seguito. Per altri, invece, si tratterà dell’ultima mensilità.

INPS paga fino al 25 luglio l’ultima mensilità del Reddito di Cittadinanza

Il prossimo 25 di luglio arriverà per alcuni cittadini del nostro Paese l’ultima mensilità del Reddito di Cittadinanza. In base alle ultime comunicazioni rilasciate dall’INPS, si tratterà proprio dell’ultimo bonifico fatto in favore di soggetti specifici.

In base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 313 dell’ultima Legge di bilancio, il Reddito di Cittadinanza sarebbe dovuto essere rilasciato ai cittadini del nostro Paese per un massimo di 7 mensilità dal primo gennaio fino al 31 dicembre.

Il pagamento in questione dovrebbe essere effettuato il 25 di luglio, ma c’è la possibilità che gli accrediti verranno fatti nel periodo compreso tra il 16 e il 27 dello stesso mese. Questo perché alcuni cittadini hanno fatto richiesta del sussidio presto mentre altri tardi.

Questo pagamento, però, non sarà l’ultimo per tutti. Continueranno a riceverlo, infatti, coloro che all’interno del proprio nucleo familiare hanno persone con disabilità, soggetti minori d’età e soggetti con almeno sessant’anni d’età. Nel caso in cui queste categorie fossero presenti, si potrebbe procedere con l’accredito fino al 31 di dicembre.

In ogni caso, l’INPS si metterà in contatto con ciascun soggetto con un avviso per chiarire se l’ultimo accredito sarà quello di luglio o se ci saranno altre mensilità.