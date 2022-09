Federer si ritira dopo la Laver Cup: “Grazie a tutti”

E’ arrivata la notizia che tutti gli sportivi non avrebbero mai voluto sentire, Roger Federer si ritirerà ufficialmente dal tennis giocato dopo la Laver Cup chiudendo un’incredibile carriera che lo ha portato ad essere considerato probabilmente uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi



Con una nota sui propri canali social ufficiali Roger Federer ha annunciato il ritiro dal tennis giocato.

Lo svizzero chiuderà la propria carriera con la Laver Cup e saluterà il pubblico dopo aver vinto qualsiasi torneo ed aver fatto innamorare tutti gli appassionati di questo magnifico sport.

Roger Federer non supererà dunque Rafa Nadal nel numero di vittorie nei tornei del Grande Slam, il record dello svizzero si ferma a quota 20 con lo spagnolo che rimane al comando a 22 Major.





Roger Federer si ritira, addio ad un campione senza tempo!

Dopo tanti tentativi evidentemente Roger Federer è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lo svizzero non parteciperà ad altri tornei dello slam e chiuderà la sua formidabile carriera disputando la Laver Cup prima di salutare tifosi ed avversari per l’ultima volta.

Eleganza, tecnica, personalità; Roger Federer rappresenta la perfezione di questo sport, il suo ritiro provoca un vuoto incolmabile all’interno del circuito ATP, lo svizzero giocherà le sue ultime partite in carriera durante la Laver Cup e poi appenderà definitivamente la racchetta al chiodo dopo una carriera semplicemente sontuosa.

Otto titoli a Wimbledon,, sei Australian Open, cinque US Open ed un Roland Garros, per elencare il palmares del fenomeno svizzero non basterebbe una giornata, “King Roger” è considerato da tutti il più grande tennista di sempre e la notizia del suo addio provoca tanta tristezza per chi ha sempre cercato di emulare i gesti del suo tennis.

Negli ultimi anni Federer ha lottato con molti infortuni che hanno complicato il suo rientro in campo, nell’ultima edizione di Wimbledon aveva promesso ai suoi tifosi di tornare competitivo il prossimo anno ma evidentemente i test fisici non hanno dato i risultati sperati.

Finisce dunque a 41 anni una delle carriere più belle nella storia dello sport: Roger Federer è riuscito a farsi amare da tutti non soltanto per lo stile di gioco ma anche e soprattutto per la sua sportività ed educazione, valori che hanno sempre contraddistinto la carriera dello svizzero.

Sarà bello vederlo in campo un’ultima volta alla Laver Cup quando giocherà in coppia con l’eterno rivale ed amico Rafa Nadal per l’ultima volta in carriera.

Il 2022 rimarrà nella storia del tennis, in pochi mesi il mondo della racchetta saluta due icone assolute come Serena Williams ed appunto Roger Federer.