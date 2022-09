Bonus €700 per le spese mensili, chi può percepirlo: si richiede in pochi minuti

Un aiuto concreto con questo bonus per le spese mensili da 700euro, per le famiglie italiane. Ecco la procedura per richiederlo e i requisiti da presentare.

Ci sono degli aiuti concreti che arrivano dal Governo, dagli Enti e anche dai Comuni italiani tutti studiati per supportare le famiglie mese dopo mese. Uno scenario a dir poco preoccupante per tutti, con aumento delle utenze e di tutto quello che serve di norma per una vita normale. In campo, tra i tanti, ecco questo nuovo bonus per le spese mensili che mette l’accento ad una entrata ottima. Scopriamo i passi per richiederlo e a chi è dedicato.

Nuovi bonus erogati da Governo e Comuni

In un contesto difficile come quello attuale, non mancano gli aiuti che arrivano da più strade come il Governo o gli enti sino ai Comuni. Di fronte al caro vita, bisogna ammettere che i vari comuni si sono messi subito all’opera garantendo una mano per supportare le famiglie in questo periodo.

Ovviamente, quello che manca a volte sono i fondi e non sempre un comune riesce a supportare la richiesta del singolo. Questo nuovo bonus per le spese mensili viene erogato proprio dalle amministrazioni comunali, con importi da 700euro sino a 1000 euro in cambio di tre requisiti fondamentali.

Bonus per le spese mensili: chi può percepirlo

Prima di capire di che cosa si tratta è bene evidenziare che si tratta di una tantum e non di un bonus continuativo. Questa è una informazione generale, perché una entrata di questo tipo fa sempre comodo e ci sono più iniziative al mese che coinvolgono i comuni italiani.

Questo bonus viene erogato specificatamente dal Comune di Osimo e si divide in due aiuti differenti. Lo staff dell’amministrazione comunale ha deciso di aiutare i residenti sia per l’affitto e sia per le utenze domestiche.

Gli aiuti hanno un importo variabile da un minimo di 700euro sino a 1000 euro. I requisiti richiesti per accedere a questo bonus sono tre:

Non accedono le famiglie che percepiscono aiuti diversi, come il Reddito di Cittadinanza, ed è dedicato solo a chi non ha alcuna entrata tradotta come “aiuto”;

La famiglia dovrà essere residente a Osimo

Le soglie ISEE richieste sono da presentare con la domanda, con importi variabili a seconda del tipo di contributo di interesse.

ISEE e importi

Secondo quanto riportato sul bando ufficiale, questo bonus è stato studiato per aiutare le famiglie a pagare le utenze o l’affitto di casa.

L’ISEE per le utenze non dovrà superare i 25.000 euro e il bonus è di 700euro da suddividere in questo modo:

250 euro per le pagare le bollette della luce

250 euro per pagare le bollette del gas

200 euro per pagare le bollette dell’acqua.

Il secondo aiuto riguarda il pagamento dell’affitto, con ISEE non superiore ai 20.000euro. Un contributo di 1.000 euro distribuito a chi ha un reddito basso entro i 5.000 euro, come aiuto per pagare l’affitto. La soglia dell’aiuto scende man mano che il reddito aumenta e sarà compito del Comune valutare bene tutte le informazioni.

Una bella novità è che le famiglie che hanno un reddito non superiore ai 20.000 euro potranno richiedere entrambi i bonus entro il 30 settembre.