Sarebbero almeno 5 gli episodi contestati al medico 69enne di Caserta, che avrebbe abusato di altrettante pazienti minorenni durante le visite per fornire i certificati di sana e robusta costituzione.

L’accusa per il medico campano è di violenza sessuale aggravata. Gli agenti – che questa mattina gli hanno notificato la misura cautelare – hanno sequestrato i dispositivi elettronici del professionista, per cercare eventuali prove della sua colpevolezza.

Le indagini sarebbero partite da alcuni commenti social riguardanti il noto medico, uno dei pochi a rilasciare certificati di idoneità per l’attività sportiva, da parte delle sue presunte vittime.

Medico di Caserta accusato di abusi sulle pazienti minorenni

Una grave accusa quella contestata a un medico sportivo di Caserta di 69 anni. Il noto professionista è infatti accusato di abusi sessuali sulle pazienti minorenni.

Al momento sono almeno 5 gli episodi contestati, ma le indagini proseguono per accertare se vi siano state altre vittime. Tutto è partito da alcune segnalazioni sui social, in cui diverse ragazzine avrebbero raccontato quanto subito da medico, a cui si erano rivolte per ottenere il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione per poter eseguire l’attività sportiva.

Gli uomini della squadra mobile di Caserta hanno avviato gli accertamenti ed è emerso un grave quadro indiziario a carico del professionista, su cui pare che da anni circolassero voci su presunti abusi e atteggiamenti ‘strani’ che teneva durante le visite.

Con i primi dati raccolti sui social, è venuto fuori un modus operandi piuttosto allarmante a carico dell’indagato. I sospetti sono stati poi confermati dalle presunte vittime, tutte convocate in Questura per essere ascoltate.

Minorenni palpeggiate sul seno e nelle parti intime

Le minori hanno confermato quanto subito durante le visite: palpeggiamenti sul seno e nelle parti intime, oltreché sui glutei, approfittando della visita. Qualcuna di loro ne aveva parlato con il fidanzato, scoprendo così di essere stata vittima di abusi.

Questa mattina il medico è stato raggiunto dalla notifica della misura di custodia cautelare. I poliziotti hanno sequestrato i dispositivi elettronici del professionista, per cercare eventuali prove della sua colpevolezza e per capire se vi siano altre vittime dei presunti abusi.

Il medico ha negato ogni addebito contestatogli, dichiarandosi completamente estraneo ai fatti.

Gli episodi contestati risalgono al periodo tra ottobre e dicembre del 2021. Gli agenti stanno cercando di capire se nei mesi precedenti si siano registrati altri episodi simili a carico di altre pazienti minorenni.