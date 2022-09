Federer saluta con una sconfitta, Sock e Tiafoe vincono il doppio

Roger Federer chiude la sua incredibile carriera tennistica con una sconfitta, nell’ultimo match del Day 1 della Laver Cup Sock e Tiafoe superano in rimonta la coppia dei sogni, al termine del match Federer e Nadal scoppiano in lacrime tra gli applausi della O2 Arena



Il giorno 23 settembre 2022 è finita ufficialmente la carriera del tennista probabilmente più forte di tutti i tempi.

Lo svizzero lascia il tennis con una sconfitta, immerso nel calore e nell’affetto dei compagni e di un pubblico in lacrime che ha salutato per l’ultima volta il proprio idolo.

Commovente ed emozionante l’abbraccio con Rafa Nadal, i due fenomeni abbandonano il campo “mano nella mano” con il maiorchino che scoppia in un pianto liberatorio mosso da un giusto mix di tristezza e gioia per la fine di un’era sportiva.

La condizione fisica del fenomeno di Basilea non era ottimale ma la partita della coppia dei sogni può essere comunque considerata più che positiva.

Finisce 4-6,7-6-11-9 per gli americani che portano la loro squadra sul 2-2 “rovinando” la festa di Roger Federer.

Nadal scoppia in lacrime e saluta l’amico Roger Federer

Le lacrime di Roger Federer erano inevitabili ma ciò che colpisce nella serata della O2 Arena di Londra è il volto di Rafa Nadal.

Lo spagnolo piange senza praticamente mai riuscire a guardare Federer negli occhi, la storia dei due campioni è l’emblema dello sport, una rivalità bellissima all’interno del campo con amicizia e stima nella vita privata.



Rafa lo sa, ieri anche per lui è finita un’era tennistica, ora il maiorchino si godrà questi ultimi anni di carriera pe poi abbandonare il tennis giocato e dedicarsi totalmente alla propria famiglia.

Partita bella ed emozionante con il “Fedal” che prova a partire subito forte alzando i ritmi ed aggredendo in risposta la coppia americana.

Nel complesso Tiafoe e Sock conquistano una vittoria meritata riuscendo a gestire meglio i momenti chiave del match.

Nessun rimpianto per Federer che ringrazia la propria famiglia e gli amici per una carriera che è andata ben al di là dei suoi sogni.

Ora vedremo quale sarà il futuro del fenomeno di Basilea che ha promesso di non abbandonare il circuito ATP continuando ad essere presente all’interno di questo meraviglioso sport.

La rivalità tra Federer e Nadal è stato un regalo per tutti gli appassionati di sport, a loro va un grande ringraziamento per aver portato l’amicizia all’interno del campo da gioco.