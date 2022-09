Federer giocherà in doppio l’ultima partita della carriera

E’ lo stesso Roger Federer a rivelarlo nella conferenza stampa di presentazione dell’attesissima Laver Cup, il fenomeno svizzero giocherà la sua ultima partita venerdì 23 settembre e lo farà in doppio e non in singolare



Sarà venerdì 23 settembre il giorno in cui vedremo per l’ultima volta Roger Federer in azione, il campione svizzero “ha sentito il bisogno di fare un’ultima partita” e giocherà in doppio nel match di Laver Cup.

La tristezza è tanta e qualche lacrima scenderà, venerdì il Re scenderà in campo per l’ultima volta ed i tifosi sognano di vederlo in coppia con l’amico e rivale Rafa Nadal in quello che sarebbe un finale bellissimo.

Il fenomeno svizzero in conferenza stampa ha ammesso di essere lontano dalla migliore condizione fisica ma di avere comunque la volontà di giocare un ultimo match ufficiale.

Federer giocherà quindi soltanto nella prima giornata del torneo che lui stesso ha fortementente voluto nel 2017.

Federer, il doppio e poi l’addio

Comunque vada chiuderà da campione, in oltre venti anni di carriera Roger ha dimostrato di essere un campione dentro e fuori dal campo riuscendo sempre a farsi amare per la professionalità e lo stile che ha dimostrato all’interno della carriera.

Ci immaginiamo tanta emozione non soltanto negli occhi del fenomeno di Basilea ma anche in quelli di Rafa Nadal e Novak Djokovic, campioni assoluti con i quali lo svizzero ha condiviso tutto regalando ai tifosi match indimenticabili che fanno parte ella storia di questo sport.

Il Team Europe è nettamente favorito per la vittoria finale e vedremo chi avrà l’onore di giocare in doppio con il fenomeno svizzero.

Il cuore ovviamente ci porta a pronunciare il nome di Rafa Nadal; i due hanno affrontato battaglia sportive di ogni tipo ma non hanno mai nascosto la loro amicizia che va al di la di una sana rivalità sportiva.

Venerdì calere definitivamente il sipario su una delle carriere sportive più belle di sempre, ancora oggi Roger Federer rappresenta la vera bellezza del tennis.

Lo svizzero è apparso molto tranquillo in conferenza stampa, consapevole della scelta fatta e della necessità di mettere la parola fine ad un carriera straordinaria con i problemi fisici che non gli permettevano più di esprimersi al massimo.

La Laver Cup è stata fortemente voluta da Roger Federer nel 2017 e lo svizzero chiuderà la carriera proprio in questo torneo, appuntamento a venerdì, giorno dell’ultimo ballo del Re.