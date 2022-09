Arthur aggregato all’Under 21 del Liverpool

Dopo aver ampiamente deluso le attese alla Juventus il centrocampista brasiliano Arthur non è riuscito ad imporsi neanche al Liverpool e Kloop lo ha mandato ad allenarsi con l’unger 21 per migliorare la velocità in fase di palleggio



Volato in Inghilterra in prestito proprio nell’ultimo giorno di mercato, Arthur Melo non è riuscito ad inserirsi negli schemi di Kloop e l’allenatore tedesco sta valutando l’ipotesi di restituirlo alla Juventus già durante la prossima finestra di mercato.

Come al solito Jurgen Kloop non si è nascosto dietro ad un dito ed ha pubblicamente espresso tutta la propria delusione per il brutto impatto che Arthur ha avuto sul campionato inglese.

Anche a Liverpool il centrocampista non riesce ad affermarsi risultando lento, prevedibile e mai in grado di accendere la manovra della squadra.

La società inglese ha deciso di farlo allenare con l’under 21, scelta forte che mette il giocatore in una situazione anche di imbarazzo e frustrazione per non riuscire a ritrovare gioco e tranquillità.

Arthur, delusione anche a Liverpool

A Barcellona il centrocampista brasiliano era considerato un fenomeno assoluto, il passaggio alla Juventus ha rappresentato per lui l’inizio della fine e le prestazioni in Serie A non sono mai state all’altezza delle grandi qualità tecniche del calciatore brasiliano.

Arthur è un grande palleggiatore, bravissimo a proteggere il pallone ma molto meno a fare gioco. Il limite più grande di Arthur è quello di non sapere verticalizzare il gioco limitandosi troppo spesso a gestire il pallone anziché affondare l’azione.



Sarri, Pirlo, Allegri e Kloop, nell’ordine questi quattro allenatori hanno provato a trovare un ruolo preciso ad Arthur che però ha sempre deluso le attese finendo indietro nelle gerarchie dei vari allenatori.

A neanche un mese dal suo arrivo in Inghilterra l’impatto di Arthur sul Liverpool può essere definito tragico sotto tutti i punti di vista.

La sfortuna del brasiliano è stata anche quella di capitare nel periodo più buio della recente storia della Juventus e catapultarsi a Liverpool in un avvio molto difficile per i ragazzi di Kloop che per il momento non riescono a replicare le prestazioni degli anni precedenti.

Arthur si allena con l‘under21 e difficilmente avrà altre chance con la prima squadra del Liverpool, il brasiliano è destinato a tornare a Torino con i bianconeri che molto probabilmente cercheranno di piazzarlo in un altro club con la speranza che il ragazzo riesca finalmente ad esprimere tutte le sue migliori qualità.