Mai lasciare il telefono in questa posizione: trovi tutta la batteria a zero

Telefono, mai lasciarlo in questa posizione. Se fai così, trovi tutta la batteria a zero. Ecco l’errore comune che finisce per rovinare in breve tempo il tuo smartphone.

I cellulari sono una vera e propria dipendenza, guai se si scarica la batteria, soprattutto nel momento meno opportuno. Sai come ovviare a questo problema? Non lasciarlo mai in questa posizione.

Tecnologia, una dipendenza pericolosa

Viviamo in un’era super tecnologica in cui ogni giorno l’intelligenza artificiale diventa sempre più Smart e produttiva. Tra tablet, PC e cellulari di ultima generazione, ormai la realtà virtuale ha finito per prendere il sopravvento su quella quotidiana.

Ci rendiamo tutti conto che siamo dipendenti dalla tecnologia, la quale, se da un lato sicuramente ha migliorato la nostra vita dall’altro però ci ha reso simili a degli automi: tutto è sacrificato in nome di una realtà iper tecnologica che ci allontana dalle relazioni e dagli affetti concreti.

Parliamo per esempio del telefonino. Tu riusciresti a vivere senza di esso? Oggi gli smartphone ci facilitano davvero non soltanto la vita ma anche il lavoro e le relazioni interpersonali.

Pensare di poter fare a meno di questo piccolo aggeggio è davvero impossibile. Chi è cellulare dipendente non può accettare però una cosa: che la batteria sia scarica. Quante volte ti è capitato di ritrovarti con il cellulare, magari anche nuovo, e la batteria a 0?

La ragione per cui si verifica questa cosa è una disattenzione. Occhio alla posizione in cui metti il tuo telefono: solo in questo modo riuscirai a salvarlo.

Come salvare la batteria del telefono: attenzione a questa posizione

Hai comprato un cellulare nuovo e dopo soli pochi mesi ti ritrovi già a combattere con la batteria che si scarica subito? C’è sicuramente qualcosa che non va. Nella maggior parte dei casi non si tratta di un difetto del dispositivo ma di alcuni comportamenti non corretti che metti sicuramente in atto e che finiranno per accorciare la vita del tuo telefono.

Sappiamo che in una era super tecnologica come la nostra, ogni giorno si sfornano smartphone super moderni e di ogni fascia di prezzo. Non c’è una persona che non abbia un cellulare.

Mentre in passato però, vari modelli come il Nokia 3310, classico intramontabile, riusciva a rimanere acceso addirittura per una settimana intera, i nuovi smartphone a malapena durano 24 ore. Per quale motivo si verifica questo consumo così importante della batteria?

Te lo diciamo subito. Innanzitutto, devi sapere che i cellulari, come le persone, soffrono dei cambiamenti ambientali. Anche loro risentono del freddo, del caldo e degli sbalzi termici. La batteria del cellulare è al litio e le temperature eccessive o estreme potrebbero rovinarla in maniera irreparabile.

Per esempio, non dovresti lasciare mai il cellulare nel cruscotto dell’automobile dove batte il sole, soprattutto d’estate, ma neanche in tasca, per esempio quando vai a sciare: non è una mossa intelligente portarlo con te.

Le temperature troppo rigide potrebbero rovinare la batteria. Avrai sicuramente notato che al di sotto di una certa temperatura anche il touch screen fa fatica a funzionare. Ti ritroverai dunque, se non presti attenzione, ad avere un cellulare nuovo ma fortemente problematico.

Utilizza sempre delle custodie, ancor meglio se termiche, per proteggere il tuo telefono dagli sbalzi di temperatura. Un’altra tecnica indicata dagli esperti per preservare la batteria è questa: spegnere il telefono se sei in montagna o al mare, con temperature in prossimità dello zero o vicine o superiori ai 33 gradi. Chiudete il telefonino, la batteria non si rovinerà e il vostro cellulare avrà vita lunga.

Altro errore comune: mai lasciare il telefono attaccato alla carica tutta la notte o quando il suo ciclo di ricarica è terminato. Pure in questo caso si rischia di rovinare la batteria che si scaricherà con grande velocità.

Oggi esistono degli strumenti che avvertono quando la batteria del cellulare è ricaricata e che staccano in autonomia lo smartphone dalla sorgente energetica. Dunque, puoi ben vedere che ci sono delle raccomandazioni da mettere in pratica se vuoi evitare che la batteria del telefono sia sempre a zero.