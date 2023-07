Fate attenzione alla nuova truffa del pacchetto: così ti sfilano i soldi dal conto

Sono tante le truffe di cui possiamo cadere vittime, tra cui la cosiddetta truffa del pacchetto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Al mondo esistono due categorie di persone, ovvero quelle oneste e quelle disoneste. Ed è proprio da queste ultime che spesso e (non troppo) volentieri dobbiamo difenderci. L’onestà, difatti, purtroppo è una di quelle qualità che sempre più raramente si riscontra nelle persone. Perché ad oggi la sola cosa che conta è riuscire a primeggiare a qualsiasi costo, anche a discapito degli altri.

Una persona disonesta, infatti, non si pone alcuno scrupolo ad arrecare dei danni al prossimo se, così facendo, ne giovano i propri interessi. Esempi del genere, al giorno d’oggi, ne abbiamo un’infinità, e non solo nel mondo reale, ma anche in quello del Web. L’avvento di Internet, infatti, ha decisamente aumentato il rischio di cadere nelle grinfie di questi soggetti. Essi, tramite profili finti sui social e truffe online, si prendono il gioco di chi, al contrario, ha solamente delle buone intenzioni. Da un po’ di tempo a questa parte, ad esempio, come tutti saprete, si è particolarmente diffusa l’abitudine di effettuare lo shopping online.

A tutti noi, almeno una volta nella vita, è capitato di acquistare qualcosa su uno dei tantissimi negozi virtuali. E ciò vuol dire anche che a tutti noi è stato chiesto di inserire i nostri dati – compresi indirizzo e numero di telefono – su un server caricato in rete. In questo non ci sarebbe niente di male, ovviamente, se non fosse che alcuni malintenzionati riescono ad avere accesso alle nostre informazioni riservate per vie traverse, e a utilizzarle per effettuare truffe come quella denominata “truffa del pacchetto.” Come funziona? Di che cosa si tratta? E soprattutto, come difendersi? Scopriamolo insieme.

Che cos’è la truffa del pacchetto

Le truffe, da che mondo è mondo, sono sempre esistite. Da quando Internet ha iniziato a diventare parte integrante della nostra società, però, il rischio di caderne vittima è decisamente aumentato. In tale contesto, infatti, si può essere truffati in tantissimi modi diversi, ma il più diffuso in assoluto è quello inerente al mondo degli acquisti online. E proprio in questo periodo sta prendendo sempre più piede la cosiddetta “truffa del pacchetto.”

Molti utenti del Web, infatti, hanno segnalato di aver effettuato degli ordini online, e di aver ricevuto in concomitanza di ciò anche delle email da parte di accreditate aziende di spedizione. Esse richiedevano il pagamento alla consegna di piccole cifre quali due o tre euro. I malcapitati hanno subito associato tale avviso all’acquisto effettuato, motivo per il quale non hanno avuto alcun tipo di remora a pagare la somma richiesta una volta ricevuto il pacchetto il quale, il più delle volte, proviene dalla Cina.

Il pacco ricevuto, a prima vista, appare in regola, con l’etichetta contenente i dati personali in bella vista. Dopo averlo aperto, però, gli utenti vittime di tale truffa si sono resi conto che quanto ricevuto non aveva niente a che fare con il reale ordine effettuato. La scatola non conteneva affatto l’oggetto da essi acquistato, bensì un articolo il cui valore era decisamente inferiore alla cifra pagata al momento della consegna.

Ed ecco, dunque, la “truffa del pacchetto”: quando effettuiamo un vero acquisto inseriamo sul Web i nostri dati per fornire al mittente nome e indirizzo di spedizione. Qualche malintenzionato riesce a rubare le informazioni personale e a inscenare l’inganno con estrema accuratezza, in modo da raggirare noi acquirenti per sottrarci del denaro.

Come difendersi

Impedire ai truffatori di appropriarsi indebitamente dei nostri dati è pressoché impossibile. Per evitare di cadere vittima di tale truffa, dunque, non possiamo fare altro che prestare attenzione alle email che richiedono espressamente il pagamento di denaro extra.

Inoltre, è bene anche tenere sempre sotto controllo il saldo delle carte che utilizziamo per effettuare pagamenti online, in modo da riuscire ad accorgersi in tempo di eventuali addebiti non richiesti.