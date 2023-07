Meteo, si conferma il “guasto” di inizio Agosto

By

Meteo, abbiamo effettuato un’analisi dettagliata dei modelli matematici e possiamo affermare che le condizioni meteorologiche della prima decade di agosto potrebbero essere particolarmente variabili se non a tratti anche perturbate e fresche.

In precedenza, avevamo sottolineato più volte, come fosse concreta la possibilità di una breve ma incisiva rottura estiva. Oggi, non possiamo che confermare il prossimo cambiamento nella circolazione sull’Europa settentrionale. Questo potrebbe portare le correnti Nord atlantiche vicino all’Italia, con possibili influenze più significative rispetto al passato. Le temperature potrebbero essere altalenanti, alternando ondate di caldo a repentini rinfrescamenti.

Meteo a breve termine

Per quanto riguarda il meteo a breve termine, ci aspetta un ritorno del caldo sulle nostre regioni già, per altro, cominciato nella giornata di ieri e che si concretizzerà ulteriormente oggi. Si tratterà di aria subtropicale, ma meno intensa rispetto alle settimane precedenti. Le massime potrebbero superare localmente i 35 °C.

Il caldo potrebbe persistere nella prima parte della prossima settimana, ma poi dovremmo aspettarci nuovamente un cambiamento a causa delle correnti Nord atlantiche. Questo dovrebbe portare a un rinfrescamento consistente e, in alcune zone d’Italia, potrebbero verificarsi dei temporali.

Guardando più avanti nel tempo, intorno al 10 agosto, potrebbe verificarsi un peggioramento del tempo a causa del passaggio di un’area ciclonica secondaria. Questa previsione potrebbe subire variazioni nei prossimi giorni.

Meteo, prima decade di Agosto dai due volti

In conclusione, la prima decade di agosto si prevede essere più variabile rispetto a luglio, il che può essere considerata una buona notizia. Le previsioni dei principali centri meteorologici, in particolare il GFS americano, indicano uno scenario insolito per l’estate, con possibili incursioni fresche e instabili a inizio agosto. Questo potrebbe comportare una diminuzione delle temperature, specialmente al nord, ma coinvolgerebbe anche il centro-sud e le isole maggiori, potenzialmente portando a forti temporali e grandinate.

Meteo, temporali forti

Nella giornata di ieri, localmente, i temporali in alcune aree del settentrione sono stati di forte intensità. Questa tendenza continuerà anche oggi. Nella notte appena trascorsa, il fronte si è spostato verso Levante, portando un’importante instabilità atmosferica nella regione del Triveneto.

Nel contempo, i fenomeni si attenueranno gradualmente vicino alle zone montuose del centro-ovest. Nel corso del pomeriggio, l’arrivo di correnti nordoccidentali potrebbe favorire la formazione di nuovi rovesci o temporali locali sulle Alpi e soprattutto sulle Prealpi centro-orientali, così come sull’Appennino settentrionale. Questi fenomeni potrebbero estendersi verso sera anche sulle pianure vicine dell’Emilia-Romagna, del Veneto e sulle regioni centrali della Lombardia.

Centro e Sud, situazione diversa

Condizioni di tempo stabile e soleggiato sono previste sulle regioni centro-meridionali a causa dell’attenuazione dell’alta pressione. Il clima sarà tipicamente estivo, ma senza raggiungere temperature eccessive.

Tuttavia, è da segnalare che, seppur in modo isolato, potrebbero esservi delle velature sulle aree costiere sia del medio adriatico che del medio tirreno. Qualche sporadico fenomeno, atteso oggi, tra l’Appennino tosco-emiliano e il territorio delle Marche. Le temperature rimarranno calde, ma al centro non supereranno i 32/34°C, mentre al Sud potrebbero oscillare tra i 34/38°C.

Meteo fino a ferragosto

Secondo le ultime previsioni del modello numerico di previsione del Centro Europeo (ECMWF), il mese di agosto sarà caratterizzato da un’attività intensa del flusso perturbato atlantico. Le regioni centro-settentrionali dell’Europa esperimenteranno anomalie bariche negative, con una circolazione depressionaria semi-permanente tra Gran Bretagna e Penisola Scandinava, causando un tempo costantemente fresco e instabile in quelle zone.

Per quanto riguarda l’Italia, ci aspetta un quadro meteorologico dinamico, con episodi di alta pressione delle Azzorre o dell’anticiclone Africano che avranno una durata limitata. Queste condizioni di alta pressione alterneranno con il passaggio di fronti perturbati, portando a cambiamenti frequenti nel tempo atmosferico.

Meteo, precipitazioni in arrivo

È importante sottolineare che il transito di fronti perturbati potrebbe comportare precipitazioni in diverse regioni italiane. Potremmo assistere a temporali localizzati, specialmente nelle zone montuose e lungo le aree costiere. Le precipitazioni potrebbero essere benefiche per le coltivazioni agricole, ma è necessario monitorare attentamente la situazione per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.

Dato il carattere dinamico del tempo, è essenziale seguire costantemente gli aggiornamenti meteorologici e prepararsi ad affrontare variazioni rapide delle condizioni atmosferiche. Gli impatti di questo flusso perturbato atlantico potrebbero essere vari e includere anche fenomeni di vento forte, mare agitato e rischio di temporali intensi in alcune regioni.

Inoltre, il continuo transito di fronti perturbati potrebbe influenzare anche il settore turistico e delle vacanze estive.

Previsioni prossime ore. Il meteo di oggi

Durante la notte e al primo mattino ci aspettiamo nubi compatte accompagnate da rovesci e temporali anche di forte intensità sulle regioni della Lombardia e del Triveneto. Successivamente, queste condizioni tenderanno ad attenuarsi, ma potrebbero persistere in modo più lieve fino al termine della giornata a ridosso dei rilievi veneti e nel settore friulano. Nel resto del Nord, il cielo sarà poco nuvoloso o velato, con la possibilità di annuvolamenti cumuliformi che si svilupperanno durante il giorno, interessando le altre aree alpine e i rilievi appenninici.

In queste zone, potrebbero verificarsi deboli piogge o locali brevi rovesci tra mattina e pomeriggio.

Centro e Sardegna: nelle ore centrali, si prevedono addensamenti cumuliformi a ridosso delle aree appenniniche, con qualche lieve pioggia. Nel resto del territorio peninsulare e in Sardegna, cielo sereno o velato.

Sud e Sicilia: ampio e prevalente soleggiamento con passaggi di velature anche spesse, con l’attesa, a partire dal pomeriggio, di velature più intense sulle regioni adriatiche e la Basilicata. In serata, potrebbero verificarsi alcuni innocui annuvolamenti bassi sulle coste tirreniche peninsulari.

Temperature

Le minime non subiranno variazioni significative nelle regioni del Piemonte, Liguria, ovest della Lombardia, Toscana, ovest dell’Umbria, coste adriatiche, bassa Calabria e Sicilia centrosettentrionale. In aumento sul resto del territorio. Le massime saranno in aumento nelle regioni del Piemonte, Liguria, rilievi lombardi, Sardegna orientale e meridionale, bassa Toscana, Umbria, Marche meridionali, rilievi laziali, Abruzzo, regioni meridionali adriatiche, Appennino campano e lucano e nella Sicilia meridionale. In diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Romagna. Restano stazionarie nel resto d’Italia.

Venti

Venti: Deboli orientali nella pianura padana con ulteriori rinforzi sulle coste nord adriatiche. Deboli di maestrale in Sicilia con rinforzi da ponente sulle bocche di Bonifacio. Deboli variabili nel resto del paese con rinforzi di brezza lungo le relative zone costiere.

Mari

Mari: L’Adriatico centromeridionale sarà poco mosso. Gli altri bacini marini saranno da poco mossi a mossi, con moto ondoso in ulteriore aumento fino a molto mosso sul Mar Ligure e il Tirreno centrale.

Meteo di domani

Prevediamo ampio e prevalente soleggiamento, ad eccezione di annuvolamenti consistenti a sviluppo diurno associati a deboli rovesci e locali temporali attesi a ridosso dei rilievi peninsulari.