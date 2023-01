Fastidiosa muffa nera negli angoli della doccia: ecco come toglierla in 5 minuti

Molto spesso può capitare che a causa dell’eccessiva umidità, si crei delle macchie di muffe negli angoli della doccia. E’ un problema che è molto comune, ma come possiamo eliminarla in 5 minuti? Basta mettere in pratica un semplice trucchetto: scopriamo come fare.

Molto spesso capita che si formino delle macchie di muffa nera negli angoli della doccia. Purtroppo, la muffa è veramente terribile a livello estetico, infatti, rende il bagno sporco e trascurato. Inoltre, può creare diversi problemi sul funzionamento della doccia e anche sulla salute umana. Ma come possiamo eliminarla una volta per tutte? Grazie a questo trucchetto basteranno 5 minuti per dire finalmente addio alla muffa: scopriamo come fare.

Come togliere la muffa nera negli angoli della doccia: tutti i dettagli

Quando in una stanza c’è troppa umidità si formano delle macchie nere di muffa. Questo accade soprattutto in bagno, infatti, è un luogo molto umido. Per prevenire questo grande disagio dovrete mettere in pratica diversi accorgimenti. Prima di tutto, fate sempre circolare l’aria nel bagno almeno 3 ore al giorno.

Inoltre, dopo aver fatto la doccia, imparate a lavare sempre la doccia e ad asciugarla in modo impeccabile. Così, non darete modo alla muffa di invadere i tuoi muri. Di solito, si forma negli angoli della doccia ed eliminarla è veramente una scocciatura, ma con il trucco che vi stiamo per svelare potrete finalmente dire addio a questo tipo di disagio: scopriamo come fare.

Il procedimento per eliminare la muffa dagli angoli della doccia

Prima di eliminare le macchie di muffa nella doccia, dovete indossare dei guanti di gomma e una mascherina, perché può essere pericoloso per le vie respiratorie. Innanzitutto, per togliere definitivamente la muffa dagli angoli, dovrete prendere l’occorrente giusto. Vi servirà: un cucchiaio di sale, un po’ di bicarbonato di sodio, 400 ml d’acqua, 2 cucchiai di acqua ossigenata e l’ovatta.

Iniziate a mettere il sale e il bicarbonato di sodio in un pentolino pieno d’acqua. Portate tutto ad ebollizione. Successivamente, versate l’acqua ossigenata e spegnete la fiamma. Lasciate raffreddare e immergete l’ovatta in questo composto.

Mettete questi batuffoli d’ovatta negli angoli della doccia e lasciateli agire per almeno 60 minuti. Infine, risciacquate tutto e vedrete che la muffa sarà andata finalmente via. In meno di 5 minuti il problema sarà finalmente scomparso.

Si tratta di un metodo facile, semplice, efficace ed economico, ma soprattutto ecologico, perché non viene utilizzato nessun prodotto chimico dannoso per la salute o per l’ambiente. Il bicarbonato di sodio ha delle proprietà sgrassanti e pulenti.

Ha la capacità di smacchiare qualsiasi tipo di superfice senza danneggiare il tipo di materiale. E’ un elemento fondamentale che viene utilizzato spesso nelle faccende domestiche. Anche l’acqua ossigenata è un ottimo prodotto, infatti, ha una potente azione smacchiante.