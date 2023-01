By

Dopo lo scandalo relativo alle false vaccinazioni di Madame per avere il Green Pass, l’artista ha voluto dire la sua rompendo il silenzio sui social.

La Procura di Vicenza sta indagando sui casi dei due medici che avrebbero fatto ottenere le certificazioni verde senza però sottoporre i pazienti al vaccino. Nell’inchiesta è finita anche la cantante, alimentando molte polemiche, in particolare perché Amadeus ha confermato la presenza della giovane cantante sul palco dell’Ariston a febbraio.

Le false vaccinazioni di Madame

Madame, al secolo Francesca Calearo, risulta indagata in un’inchiesta della Procura di Vicenza perché è accusata di aver fatto ricorso a finti vaccini per ottenere il Green Pass, con il supporto del suo medico di base che ora è stato sospeso.

Non possono essere prese posizioni o provvedimenti da parte della Rai perché non c’è un contratto e la stessa cosa vale per la Sugar, la casa discografica con cui lavora da quando aveva 16 anni, invece sui social il dibattito è infuocato.

Molti chiedono che venga esclusa sullo stesso modello di Djokovic. Nel frattempo la ventenne è diventata la paladina dei no vax ma una grande fetta di followers giudica la vicenda come una caduta di immagine clamorosa da parte della cantautrice considerata da sempre libera e non omologata.

Non è condannata Madame, ma difficilmente la giustizia farà il suo corso prima dell’inizio del Festival di Sanremo, ad ogni modo i nodi prima o poi verranno sciolti e in queste ore la stessa Francesca ha voluto dire la sua sui social.

Le parole di Madame

La giovane vicentina ha spiegato di essere nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare di medici e medicina tradizionale.

“non ho fatto il vaccino anti-covid e non ne ho tanti altri, tuttavia dal momendo che sono indagata mi sono rivolta a un infettivologo, che mi ha prescritto le vaccinazioni essenziali, che completerò per il rispetto degli altri”.

In un post Madame ha chiarito che tutte le cure che ha ricevuto fin da bambina sono state quasi sempre naturali, però è un’alternativa che di questi tempi viene classificata facilmente come complottismo.

Francesca termina auspicando che in queste poche righe ci sia il riassunto di tutte le domande che si stanno facendo i suoi fan, poi si rivolge ancora una volta alle persone che le sono vicine: