Torna il bonus 150 euro, la domanda scade il 31 gennaio: i requisiti per averlo

Il bonus 150 euro sta tornando e la domanda scade a fine di questo mese, gennaio 2023. Ecco chi può richiederlo subito.

Questo aiuto è stato messo a disposizione per aiutare le famiglie italiane contro il caro bollette e i rincari che ci sono stati durante l’ultimo anno. Si capisce bene che questo è un bonus preso in eredità dall’ex Governo Draghi e che anche per il 2023 viene messo nuovamente sul tavolo per aiutare le famiglie in difficoltà e con un reddito basso.

Per questo 2023 è bene segnare la data del 31 gennaio 2023, data ultima in cui si potrà chiedere questo bonus da 150 euro. Vediamo insieme chi sono i beneficiari, i requisiti e come fare la domanda.

A chi spetta il bonus 150 euro?

Il bonus da 150 euro è un aiuto una tantum che va ad alleggerire i tantissimi costi che le famiglie italiane devono sostenere ogni giorno. Uno strumento introdotto nel decreto Aiuti Ter e confermato per il 2023 dall’attuale Governo Meloni. Nonostante era stato detto che non ci sarebbe più stato un aiuto di questo tipo, l’Esecutivo ha pensato di lasciarlo per tutti coloro che non hanno ancora avuto modo di riceverlo.

È quindi possibile richiederlo entro e non oltre fine gennaio 2023, ma solo per determinati soggetti con requisiti specifici.

I beneficiari sono i lavoratori autonomi che non hanno Partita Iva, i lavoratori co.co.co e chi è iscritto al Fondo Pensione dei lavoratori per lo spettacolo. Il consiglio è di verificare sul sito ufficiale o chiedere direttamente ad un funzionario preposto se si appartiene alla categoria. Chi ha già ricevuto il bonus o fatto domanda precedentemente, non potrà più ricevere tale aiuto.

Quali sono i requisiti richiesti?

I soggetti che appartengono alle categorie di lavoratori sopra menzionati – e comunque specificati sul sito ufficiale dell’INPS – possono fare domanda per ottenere l’aiuto di cui sopra. Il requisiti principale da rispettare si basa sul reddito che non dovrà superare i 20.000 euro lordi annui. È importante specificare che non è un aiuto legato all’ISEE ma al reddito di tutto il nucleo familiare.

Ci sono dei soggetti che hanno già ricevuto tale aiuto e non potranno più fare la domanda, tutti gli altri possono ma non oltre il 31 gennaio 2023.

Come fare la domanda per il bonus 150 euro

La presentazione della domanda è molto semplice, infatti ci si può rivolgere direttamente al CAF oppure direttamente in un ufficio INPS di competenza previo appuntamento. Oppure si può contattare direttamente il numero verde 803 164 da rete fissa e la chiamata è gratuita.

Chi desidera potrà anche richiederlo direttamente online, collegandosi al sito ufficiale dell’INPS avendo a disposizione lo SPID oppure le credenziali digitali che servono per l’accesso.

Quando arriva il bonus? Le categorie di lavoratori sopra menzionate devono inviare la domanda entro il 31 gennaio 2023 e inizieranno a vedere l’accredito dei 150 euro una tantum da febbraio 2023.