Fast & Furious: in corso le riprese di Fast X a Roma

Torna Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto, immortalato insieme a Helen Mirren nei pressi di Roma per le riprese di Fast & Furios 10.

Fast & Furious, la saga di motori e corse clandestine, continua con un nuovo capitolo; il decimo precisamente. Proprio nella giornata del 18 luglio infatti, sono stati avvistati Vin Diesel ed Hellen Mirren impegnati a girare una scena di Fast X nei pressi di Castel Sant’Angelo (Roma).

I dettagli dell’avvistamento

Sotto il sole della capitale italiana, la Mirren indossava un elegante vestito rosso: la donna prenderà la parte di Magdalene Shaw come nell’ottavo capitolo, in quanto madre dei personaggi Hattie, Owen e Deckard. Nella scena l’attrice tocca la guancia di Dominic Toretto (Vin Diesel), ma non sappiamo altri dettagli riguardo la trama.

In passato Helen Mirren ha dichiarato in un’intervista di aver sempre voluto partecipare alla saga, dimostrandosi lei stessa una fan sfegatata di Fast & Furious. Nel cast rivedremo anche Brie Larson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster e John Cena, mentre tra le new entry troviamo Jason Momoa, famoso per aver interpretato il supereroe della DC Aquaman.

Per quanto riguarda i registi invece, Louis Letellier prenderà il posto di Justin Lin, il quale avrebbe rinunciato alla regia poiché Diesel era diventato “difficile”.

I luoghi scelti per girare la pellicola come abbiamo visto, si trovano tutti nei pressi di Roma, coinvolgendo oltre che Castel Sant’Angelo, anche i Fori Imperiali, il centro storico, Piazza della Consolazione, il Lungotevere Aventino (dove a quanto pare si è svolta una scena di inseguimenti), via del Teatro Marcello e tanti altri.

L’eterna saga

Il filone va avanti ormai da vent’anni, considerando l’uscita del primo capitolo nel 2001 e l’imminente arrivo del decimo film a maggio 2023. Nonostante col passare del tempo si sia persa un po’ la magia iniziale delle corse e dei motori su cui era incentrata principalmente la trama, i fan più fedeli hanno continuato a seguire imperterriti tutti i film, aspettando con ansia nuovi sequel. Escludendo qualche spin-off, ecco l’elenco completo di tutta la saga in ordine cronologico di uscita al cinema: