Farina, la migliore al supermercato la trovi a 1,29€: zero pesticidi

La farina per pizza migliore costa solamente 1,29 euro si trova al supermercato. È con zero pesticidi e ottima da usare.

La farina è un ingrediente millenario che fa parte della cucina di ogni parte del mondo. Con questa composizione è possibile ottenere non pochi lievitati e preparazioni di varia natura, per questo motivo Altroconsumo ha voluto mettere a confronto le migliori farine per pizza per poi ottenere una classifica utile ai consumatori. Non solo, infatti grazie a questi test si è potuto comprendere quale sia il marchio senza pesticidi e altre caratteristiche molto importanti da valutare prima dell’acquisto.

Quali sono i fattori per la scelta della migliore farina per pizza?

Ci sono diversi fattori che devono essere messi a disposizione di un consumatore prima che possa acquistare la migliore farina, per la pizza.

Altroconsumo – da sempre – tutela i consumatori e anche in questo frangente ha voluto confrontare 9 tipologie differenti per la preparazione della pizza. Un test svolto in laboratorio e una serie di considerazioni hanno portato ad un brand nello specifico.

Prima di capire quale sia, vediamo insieme quali sono i fattori che Altroconsumo ha voluto mettere sul tavolo:

Proteine contenute in percentuale

Glutine secco in percentuale

Umidità

Impasto e forza

Le farine che sono state testate hanno diverse tipologie di preparazioni per la pizza, con in teglia diretta – piatto diretta e anche teglia diretta lunga dove viene richiesta molta più acqua e una lievitazione lunga.

La W che si trova nelle confezioni indica quale sia la forza della farina, quindi il giusto equilibrio tra quantità e qualità con presenza o meno di glutine. È una indicazione molto importante in etichetta, perché minore è la presenza di W e diversa sarà la tipologia di preparazione (ideale per biscotti e frolle).

Poi c’è l’indice P/L che è il rapporto tra la tenacia e l’estensibilità dell’impasto che è ottimale per la pizza. Un test che mette l’accento sulla farina di grano tenero per stendere bene la pizza e ottenere una lievitazione perfetta.

Pizza senza pesticidi: la migliore a soli 1,29 euro

Come accennato, sono stati presi in esame 9 campioni differenti di farina per la preparazione della pizza. Da questo lungo test è emerso che la migliore è quella di Caputo Pizzeria 00 che si trova a soli 1,29 euro.

A questo risultato si è arrivati mettendo alla prova impasti differenti, per vedere anche la differenza nella lievitazione che emerge. Non solo, la migliore è risultata essere anche priva di ogni tipo di pesticida con un rapporto qualità prezzo ottimo.

Le qualità di questa farina mettono l’accento anche sulla capacità di lunga lievitazione oltre le canoniche 24 ore. Poi ovviamente c’è anche un discorso di raffinazione, lavorazione e morbidezza.

Tra i fattori da non sottovalutare anche il fatto che questa sia una farina ideale per uso domestico, considerando che la pizza in casa non sempre sia uguale come in pizzeria.