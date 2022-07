Farina, altro che in cucina: spargila nel tuo orto | Raccolto sano ed abbondante

By

Farina: l’ingrediente più utilizzato in cucina può essere utilizzato nel tuo giardino o orto. I risultati sono davvero sorprendenti: raccolto sano ed abbondante. Non crederai ai tuoi occhi.

Chi ha un giardino o un orto deve prestare tutte le massime cure ed attenzioni affinchè sia sempre perfettamente ordinato e le piante siano forti e rigogliose.

Spesso si ricorre all’utilizzo di fertilizzanti chimici e insetticidi, ma non sempre i risultati sono quelli auspicati. Per questo, è possibile ricorrere all’utilizzo dei rimedi naturali consigliati dagli esperti vivaisti e giardinieri per avere raccolti sani ed abbondanti.

Uno dei nemici numero uno è la presenza dei parassiti e degli insetti che rovinano le piante ed i fiori. C’è un ingrediente molto utilizzato in cucina che consente di allontanare i fastidiosi parassiti dal nostro giardino e orto. Si tratta della farina: ecco quali sono i risultati pazzeschi se spargi un po’ di farina nel tuo giardino o orto. Non crederai ai tuoi occhi.

Curare il giardino e l’orto: addio agli afidi ed ai parassiti

Parassiti, cocciniglie, acari, insetti e afidi possono invadere e distruggere il raccolto del tuo giardino o del tuo orto. Per evitare che ciò accada molto spesso si ricorre all’utilizzo di prodotti chimici e di insetticidi che sono inquinanti e dannosi per la salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente circostante.

Ci sono davvero tantissimi rimedi naturali che gli esperti vivaisti ci consigliano. Non tutti sono alla conoscenza d questi rimedi naturali per dire addio ai parassiti e agli insetti che danneggiano il raccolto del nostro orto.

Tra gli antichi rimedi del giardiniere c’è l’utilizzo dell’olio di neem, che funge da delicato antiparassitario naturale. Questo ottimo olio utilizzato nella medicina ayurvedica deve essere vaporizzato sulle foglie delle piante per evitare che le stesse siano attaccate dagli acari e dai parassiti. Oltre all’olio di neem è possibile ricorrere all’utilizzo di altri validi rimedi naturali: cannella, macerato di ortica, macerato di pomodoro, buccia di cipolla, decotto all’aglio, una soluzione di peperoncino ed acqua e la farina di mais.

Curare l’orto ed il giardino: ecco perché ricorrere all’utilizzo della farina

La farina di mais è un ottimo ingrediente che reperiamo facilmente in cucina e può essere impiegato per curare il giardino e l’orto. Si tratta di uno dei rimedi naturali per combattere gli acari e gli insetti senza contaminare il terreno attraverso l’utilizzo di insetticidi ed antiparassitari chimici.

La farina di mais è un veleno naturale per gli acari ed i parassiti: l’organismo di questi esserini non è in grado di digerire le fibre che costituiscono il mais. Basta cospargere la farina di mais sulla terra del giardino o dell’orto ed il gioco è fatto. Ciò consente di allontanare i fastidiosi parassiti dal nostro giardino e orto: il raccolto risulterà sano ed abbondante.