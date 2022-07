“Ylenia è viva”, l’indiscrezione fa tremare Albano e Romina: l’indizio inconfondibile

By

Sarebbero arrivate nuove indiscrezioni secondo cui Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa di Albano e Romina sarebbe viva. Vediamo perché.

Da genitori Albano e Romina non hanno mai smesso di credere che Ylenia potesse essere ancora viva e non morta come ormai tutti credevano.

Albano e Romina non hanno mai perso la speranza

A legare Albano e Romina non sono state soltanto le loro canzoni ed il loro matrimonio ma anche i loro figli. Tra questi, spicca Ylenia. La storia della ragazza ha interessato tutto il mondo. Nata nel 1970, Ylenia scomparve il 6 gennaio del 1994.

Si trovava negli Stati Uniti, precisamente a New Orleans, per un viaggio. Un viaggio completamente in solitaria nel paese di origine della mamma, figlia dell’attore Tyron Power. Un periodo della vita di Ylenia caratterizzato da molti dubbi e dall’uso di droghe.

Un evento che, all’epoca, fece crollare il quadretto di famiglia perfetta che Albano e Romina si erano disegnati nel corso degli anni. Una scomparsa misteriosa la sua a cui i suoi genitori Albano e Romina non hanno mai voluto credere del tutto. Recentemente, Romina ha affermato di non credere alla morte della figlia e non si sarebbe mai rassegnata nel trovarla.

Nel corso degli anni sono stati ricorrenti i rumors secondo cui la ragazza non sarebbe morta. L’ultimo risale a qualche tempo fa ed è stato raccolto dal magazine tedesco Neue Blatt.

Ylenia è viva e vivrebbe a Berlino

La rivista ha interpellato due veggenti Marie e Lilo von Kiesenwetter. Stando alle loro analisi, durante il viaggio in America Ylenia sarebbe entrata in contatto con delle persone sbagliate. Ci sarebbe stata di mezzo anche la droga. Vedono la dipendenza da un uomo di cui, suo malgrado, Ylenia si era innamorata.

A causa di questo ipotetico uomo, la figlia di Albano e Romina sarebbe stata vittima di violenza. Parallelamente, la rivista ha sentito anche un detective che starebbe indagando sulla vicenda. Stando a quanto dice questo professionista, Ylenia condurrebbe una vita anonima a Berlino. Lì avrebbe stabilito la sua esistenza diventando mamma di due figli oltre che moglie.

La rivista sembrerebbe descrivere uno scenario plausibile. Del resto Albano e Romina non hanno mai smesso di credere che la figlia fosse viva. Può darsi che siano in contatto con la figlia e non abbiano detto nulla alla stampa?