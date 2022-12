Famiglia reale inglese, novità nel regno di Carlo III: passa a lui il titolo

By

Re Carlo III ha passato un titolo importantissimo ad una persona per lui molto speciale: è proprio lui.



Lo scorso 8 settembre, dopo la morte della Regina Elisabetta II, la Corona del Regno Unito è passata a suo figlio, l’attuale Sovrano, Re Carlo III che il prossimo 6 maggio verrà incoronato ufficialmente.

Nonostante mancano ancora molti mesi dalla cerimonia, la sua salita al trono è stata immediata come quella di sua moglie, Camilla, diventata Regina consorte per essere convolata a nozze con lui nel 2005.

Re Carlo III: il regno è cambiato?

Nel corso di questi mesi, sia Re Carlo III che la Regina consorte Camilla, hanno cercato di adempire agli impegni della Corona e sembra che si siano fatti aiutare dai principi di Galles, William e Kate per dare un’impronta un po’ più moderna al Regno.

La salita al trono, ha rappresentato per Carlo un adempienza a tanti incarichi e di conseguenza si è ritrovato a dover fare delle scelte molto importanti che hanno cambiato un po’ l’assetto della Famiglia Reale.

In questi mesi non si è fatto altro che parlare del rapporto del Sovrano con il suo secondogenito Harry e sua moglie Meghan Markle, in quanto sembra che quest’ultima abbia vietato al principe di riavvicinarsi alla sua famiglia, dandogli un ultimatum.

Tutti quanti stanno attendendo l’uscita della biografia del principe Harry, prevista a gennaio, in quanto potrebbe rivelare dei segreti sulla Royal Family e far si che suo padre lo bandisca una volta per tutto dal Regno.

Diversamente, alcune fonti parlando di una separazione tra Harry e Meghan che verrà annunciata proprio ad inizio 2023 e questo comporterebbe un ritorno del principe a Londra, dopo che da qualche anno è andato ad abitare in California.

La decisione del Sovrano: il titolo è andato a lui

Per Re Carlo III, sarebbe un momento di gioia, in quanto si è dimostrato molto legato alla sua famiglia, a tal punto da aver voluto al suo fianco sua sorella Anna e suo fratello Edward nel suo team.

Il suo affetto per i famigliari, però, non si limita solo ai parenti stretti ma anche a cugini con cui ha condiviso gran parte della sua vita. Infatti, il Sovrano ha chiesto a David Linley, figlio di sua zia, la principessa Margaret, di assumere un titolo per lui molto importante.

Carlo, avrebbe proposto a suo cugino di prendere il comando della Prince’s Foundation e di diventare referente di alcune sue charities che negli anni ha sostenuto a favore dei ragazzi in condizioni svantaggiate.

La decisione, è nata dopo la morte di suo zio, Antony Amstrong-Jones, primo conte di Snowdon e a seguito degli scandali che sono balzati alle cronache nei confronti dei donatori di alcune charities di Carlo.

Per questo motivo, il Re del Regno Unito ha deciso di allontanare queste persone e di far si che suo cugino possa diventare l’unico gestore di queste attività e proprio per via di questa richiesta, l’uomo ha abbandonato la David Linley Forniture.

Di conseguenza, Linley, sembra aver accettato la proposta di suo cugino, Re Carlo III e questo designa che il nuovo Sovrano del Regno Unito, sta cercando di circondarsi di parenti di cui fidarsi per guidare il suo Regno.