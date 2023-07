Fallo ogni mattina e la pelle del collo sarà finalmente liscia: il rimedio giapponese

Esistono dei rimedi utilissimi per eliminare le rughe dalla pelle del collo e renderlo liscio. Ecco quali sono.

Il collo è la zona in cui le rughe tendono a formarsi prima che in qualunque altra zona. Per questo, spesso si dice che la pelle del collo invecchia prima, perché tendiamo a vedere inestetismi come rughe e pelle cadente. Comunque, i rimedi naturali per rendere la pelle del collo liscia e giovane sono tanti, scopriamone alcuni.

Perché la pelle del collo invecchia prima

Se la pelle del collo è quella che tende ad invecchiare in maniera precoce rispetto ad altre zone, la ragione c’è, ed è tutta legata al suo spessore. In questa zona, infatti, la cute è sottile, contiene meno tessuto adiposo e meno ghiandole sebacee. Per questo motivo, la pelle del collo è tendenzialmente più secca, il che significa che perde più facilmente tono, apparendo cadente e invecchiata.

Per rimediare a questo problema, che in alcuni casi insorge in età precoce causando non pochi disagi, ci sono diverse soluzioni a cui si può ricorrere.

Esercizi per tonificare la pelle

Prima di parlare di creme e trattamenti estetici, scopriamo una soluzione insolita ma efficace: gli esercizi per tonificare la pelle del collo. Si tratta di veri e propri esercizi di ginnastica facciale che andrebbero svolti con regolarità, preferibilmente ogni giorno. Considerato che non prevedono l’applicazione di creme o l’assunzione di farmaci, si tratta di un rimedio totalmente naturale.

Come funzionano questi esercizi? Il loro scopo è quello di rafforzare i muscoli che sostengono la pelle del collo, riportandola a una condizione di tonicità in modo che appaia meno cadente. Un primo esercizio, ad esempio, richiede di stirare il collo portando la testa indietro e viceversa, ripetendo il movimento per serie da 10-15 ripetizioni.

Questo particolare movimento, tra le altre cose, permette di prevenire il tanto temuto doppio mento. Ma non è finita qui, perché tra i rimedi utili a riportare l’epidermide del collo alla sua antica tonicità troviamo anche le creme.

Collo giovane con la giusta skincare

Venendo alla questione creme, è necessario premettere che per una pelle del collo giovane e in salute è essenziale scegliere e portare avanti la giusta skincare. Nello specifico, la pelle del collo necessità più di qualunque altra zona del nostro corpo di idratazione. Per questo, è importante utilizzare una buona crema idratante, che applicheremo anche sul collo ad ogni detersione, al mattino e alla sera.

Va ricordato che, avendo questa zona meno ghiandole sebacee rispetto a quella del viso, la crema che utilizzeremo per il collo dovrà essere più nutriente rispetto a quella che applichiamo generalmente sul viso. Dopo aver applicato la crema, è fondamentale massaggiare la pelle con movimenti distensivi, portando il prodotto sia al centro del collo che lateralmente, sotto le orecchie.

Oltre all’idratazione, il collo ha bisogno anche di essere esfoliato e protetto, proprio come il viso. Di conseguenza, via a pulizia del viso e scrub anche nella zona del collo, ovviamente con movimenti più delicati a motivo della sottigliezza della pelle. E poi, se abbiamo l’abitudine di truccare anche il collo, è fondamentale ricordarsi di struccarlo ogni sera.

Ultimo consiglio, ma assolutamente non per importanza: la crema solare. Quest’ultimo step della skincare è cruciale anche per la pelle del collo, perché l’eccessiva esposizione al sole a lungo andare la fa invecchiare precocemente, portando alla formazione di rughe. Pertanto, è importantissimo proteggere anche la cute in questa zona con una buona crema solare, da riapplicare ogni 3 ore circa.

Applicando questi consigli, la pelle del collo risulterà più giovane, elastica e in salute!