Grande Fratello 8, tra i concorrenti anche un volto di Matrimonio a prima vista

Trapelano altre indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello al via tra poco più di un mese. In questi giorni si stanno tenendo i casting in giro per l’Italia, e ad uno di questi avrebbe preso parte un volto molto noto di Matrimonio a prima vista. Lentamente, ma inesorabilmente, il cast dell’ottava stagione del reality sembra prendere vita.

Mancano ancora circa 5 settimane all’inizio dell’ottava stagione del Grande Fratello, che quest’anno tornerà su Canale 5 con una formula completamente rinnovata, come richiesto da Pier Silvio Berlusconi, deciso ad eliminare dai programmi del Biscione quanto più trash possibile, dopo aver già chiesto a Alfonso Signorini e i suoi autori durante le ultime fasi dell’edizione sette di riportare all’ordine i concorrenti. Come emerso dalle indiscrezioni, pare che l’ad Mediaset abbia messo il veto su influencer e titolari di profili Onlyfans, e che la prima lista di papabili inquilini presentata dalla squadra autorale sia stata bocciata in toto. In questi giorni su stanno tenendo i casting itineranti per i cosiddetti nip, e ad essersi presentato pare sia stato anche un volto noto di Matrimonio a prima vista.

Grande Fratello 8, ai casting un volto di Matrimonio a prima vista

Delle persone presenti ai casting itineranti del Grande Fratello avrebbero avvistato Francesco Muzzi di Matrimonio a prima vista ai provini, anche se pare che tramite le Storie Instagram sul suo profilo personale abbia smentito la circostanza. “Francesco ha fatto il provino per il GF ma su Instagram ha fatto delle storie affermando il contrario. Ha detto che si trovava a Cinecittà per svolgere il suo lavoro di tassista. Ma le talpine ci hanno rivelato che invece Muzzi è stato lì anche per fare il provino” ha raccontato il Vicolo delle News in esclusiva.

Muzzi è diventato famoso per essere uscito dal reality di Real Time assieme a Martina Pedaletti con cui era convolato a nozze al buio. Si tratta di una delle poche coppie che hanno resistito e che una volta finito il programma hanno deciso di rinnovare le promesse matrimoniali, sposandosi una seconda volta, in questo caso volontariamente.

Francesco e Martina vivono a Roma e sono anche diventati genitori di una bambina. Tra loro, a quanto pare, le cose andrebbero a meraviglia e non è detto che in futuro possano decidere di allargare ancora la famiglia. Muzzi di professione fa il tassista, e forse può aver pensato di partecipare al reality per guadagnare qualcosa e arrotondare lo stipendio di casa.

Grande Fratello, gli altri vip che dovrebbero partecipare alla nuova edizione

Nei giorni scorsi anche un altro volto non proprio nip era stato scorto ai provini del Grande Fratello: Silvia Magarre, partecipante a Primo Appuntamento e diventata di recente piuttosto nota grazie ai filmati mandati in onda durante la Gialappashow.

Non si sa se la ragazza romana parteciperà al programma o se semplicemente ha tentato di superare i casting come tante altre persone comuni. Pare invece accertata la presenza tra i vip delle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, oltre che della cantante Rosanna Fratello e la showgirl Justine Mattera. Confermata come unica opinionista, invece, Cesara Buonamici, storico mezzobusto del Tg5.