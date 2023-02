La storia di Ron, cane malato terminale che aspetta un’adozione

Quando un animale è in condizioni di malato terminale come Ron è difficile che venga notato, ma lui aspetta un ultimo regalo.

Ha gli occhi dolci e la speranza di trovare una famiglia che lo adotti, per potersene andare con la felicità nel cuore e con il ricordo di una famiglia che gli ha voluto bene e una casa accogliente che è stata la sua ultima dimora.

Un’adozione per Ron

Quando pensiamo a prendere con noi un animale il gesto più bello che si possa fare è quello di adottare. Ce ne sono tanti che aspettano una famiglia che gli voglia bene, molti anche con storie difficili.

Le possibilità sono poche per il protagonista di oggi, poiché Ron non è più un cucciolo, inoltre è malato terminale ma noi proveremo ad aiutarlo diffondendo la sua storia e la sua richiesta di amore.

Ha gli occhi dolci Ron così come lo è il suo carattere. La sua indole affettuosa lo ha reso il preferito di tante volontarie dell’Enpa di Monza dove attualmente si trova e che ogni giorno di prendono cura di lui.

“il nostro è un appello disperato, aiutiamolo a trovare una famiglia”

hanno scritto sul profilo ufficiale Facebook dell’associazione.

Come spiegato dai volontari, Ron ha tanto amore da dare, è affettuoso e perfino gioioso nonostante la malattia che lo sta consumando. Alcuni giorni fa è stato mostrato un video dove il cagnolone era in gita e si è divertito molto, esplorando luoghi nuovi tra odori diversi e tante coccole.

Ora, in vista di San Valentino, quelle che si definiscono le sue “zie” chiedono un gesto d’amore per il cucciolone dal pelo fulvo.

La storia di Ron

Colpisce subito la storia di Ron, meticcio di taglia medio-grande dal pelo corto e fulvo, arrivato a dicembre nel rifugio di Monza insieme a un altra cagnolona affettuosa di nome Tera.

Quest’ultima è stata da poco adottata proprio da una volontaria dell’Enpa. Ron e Tera sono cresciuti entrambi nella stessa famiglia ma di fatto hanno vissuto da soli nel giardino della casa. Le passeggiate erano molto rare e le occasioni di socializzazione pari a zero.

I due cani conoscevano poco il mondo esterno, tuttavia si sono dimostrati sempre molto buoni con chi non avevano confidenza.

L’arrivo nella struttura è stato un toccasana per i due cani ma le loro strade si sono divise e mentre per Tera è arrivata un’adozione, per Rona no, anche perché dai primi controlli effettuati dal veterinario è emerso subito un gonfiore sospetto sul lato sinistro del muso.

Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un linfoma in stato avanzato che aveva già sviluppato alcuni linfonodi.

Ron non sembra soffrire, mangia molto, è attivo e giocherellone. Ha un carattere solare e molti vengono spesso a trovarlo, tuttavia nessuno lo adotta nonostante sia stato inserito nel Progetto Famiglia a Distanza.

L’Enpa locale vorrebbe tanto offrirgli una nuova famiglia per terminare in serenità i suoi giorni, per far questo i volontari hanno diffuso la storia toccante di Ron e invitano tutti a conoscerlo da vicino, chiamando il canile per organizzare una visita al numero 039/835623 oppure scrivendo all’email canile@enpamonza.it.