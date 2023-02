By

Secondo le rivelazioni di un ex dipendente, l’app di Facebook consumerebbe volontariamente, la batteria dello smartphone.

Secondo il data scientist George Hayward, che lavorava per Facebook, la società di social media si dedica a una pratica chiamata test negativo, che scarica segretamente la carica della batteria del cellulare di un utente.

Facebook scarica volontariamente la batteria del nostro smartphone?

George Hayward, che lavorava per Facebook, afferma che la società di social media si dedica a una pratica chiamata test negativo., I test negativi possono scaricare le batterie dello smartphone. Hayward ha definito la pratica dannosa in una causa intentata contro la società.

Non è un segreto che alcune app sullo smartphone consumino più energia di altre, il che influisce negativamente sulla longevità della batteria del telefono.

Ora l’ex dipendente del gigante di Palo Alto ha affermato che il sito scarica intenzionalmente le batterie degli smartphone. Secondo quanto riporta il New York Post, Hayward afferma che il test viene eseguito per analizzare diverse funzionalità o problemi con le loro app, come la velocità di esecuzione dell’app o la velocità di caricamento di un’immagine.

Tuttavia, la cosa che più fa storcere il naso è che l’utente è all’oscuro di questo procedimento. L’ex dipendente ha riferito di aver parlato con il suo manager sui possibili danni che si potevano arrecare ad alcuni utenti e, a ciò, gli sarebbe stato detto che era comunque una buona strada per dare benefici a molti.

La causa contro il social nework

L’ex dipendente di 33 anni ha intentato una causa contro Facebook presso il tribunale federale di Manhattan.

Ha rivelato di essere stato licenziato per essersi rifiutato di partecipare a test negativi. Ha lavorato all’app Messenger di Facebook, che viene utilizzata come qualsiasi altra piattaforma di messaggistica. “Mi sono rifiutato di fare questo test“, ha detto e che, per questo motivo, sarebbe stato allontanato dall’azienda.

Hayward ha detto al giornale statunitense che non conosce il numero esatto di utenti che sono stati coinvolti nel procedimento dei test negativi di Facebook.

Afferma, inoltre, che la società ha avviato test negativi poiché gli è stato consegnato un documento di formazione interno intitolato “Come eseguire test negativi ponderati“, che conteneva esempi di tali esperimenti.

“Non ho mai visto un documento più orribile nella mia carriera“, ha detto. Meta, che è la società madre di Facebook, deve ancora affrontare le accuse mosse dall’ex dipendente che si è rifiutato di prender parte ai test.