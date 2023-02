Possibile presenza di Triciclazolo nel riso, rettifica ex art. 8 L. 17/1948

Riso contaminato ritirato dal mercato: si pubblica rettifica dell’azienda produttrice.

Con riferimento all'articolo pubblicato sul sito Nanopress.it, in data 25 gennaio 2023, pubblichiamo sul nostro giornale la Rettifica – ex art. 8 L. n. 47/1948 – a nome della Curti s.r.l., impresa produttrice del riso oggetto del richiamo per presenza di possibile triciclazolo.

La rettifica della Curti s.r.l

Nelle ultime settimane, alcuni Organi di Stampa hanno pubblicato notizie di richiami e ritiri di nostri lotti di riso Vialone Nano operati da Curti Srl per possibile presenza di triciclazolo.

Poiché alcuni degli articoli pubblicati paiono inesatti mentre altri possono creare allarme, Curti Srl ritiene opportuno precisare:

– Nell’ambito del “Piano di Monitoraggio” attività di autocontrollo sistematicamente

effettuata sulle materie prime e prodotti finiti, l’analisi di riferimento effettuata da

laboratorio accreditato ha rilevato, su alcuni lotti di riso Vialone Nano, la presenza di

triciclazolo;

– Avuta la disponibilità delle analisi, e grazie al sistema di tracciabilità / rintracciabilità di ogni singolo lotto di cui è dotata l’azienda, verificato che una parte dei lotti era già stata

consegnata per la distribuzione, in via precauzionale e ad assoluta garanzia della sicurezza

alimentare dei consumatori, Curti Srl ha provveduto in forma volontaria ai relativi richiami

e ritiri dal mercato e ha contestualmente informato le Autorità competenti per l’avvio delle

attività di allerta e controllo;

– Nel contempo, poiché la possibile presenza di triciclazolo dipende esclusivamente dal suo

utilizzo nella fase di coltivazione del riso da parte dell’agricoltore, Curti Srl ha

immediatamente contestato la circostanza al fornitore dei lotti di risone Vialone Nano dai

quali è stato ricavato il riso oggetto del volontario ritiro e richiamo, avviando le

conseguenti iniziative.

Considerando che l’allerta diramata dalle Autorità origina proprio, dalla segnalazione effettuata da Curti Srl all’esito dell’attività di controllo qualità da essa sistematicamente operato – attività di controllo la cui utilità ed efficacia risulta inequivocabilmente confermata dall’episodio in discussione – e che, ancor prima di ogni prescrizione dell’Autorità, anche a rischio del clamore che ne poteva derivare, Curti Srl ha immediatamente avviato l’attività volontaria di ritiro precauzionale dei lotti distribuiti.