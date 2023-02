Differenziata, dove si buttano le scatolette di tonno? Se sbagli ti fanno la multa

Scatolette di tonno, dove devono essere buttate una volta consumato il suo contenuto? Attenzione a fare bene la raccolta differenziata. Se sbagli, scatta subito la multa e pure salatissima.

La raccolta differenziata, se non fatta correttamente, fa scattare multe salatissime. Per esempio, tu dove butti le scatolette di tonno? Occhio a gettarle nel contenitore esatto: se sbagli, potresti vedere il tuo portafoglio svuotato.

Raccolta differenziata: perché è importante per l’ambiente

Le norme ambientali di riciclaggio sono necessarie per la tutela del pianeta. Riciclare è importante per salvaguardare non soltanto la natura ma anche la nostra persona. Secondo alcune indagini statistiche, ogni anno oltre 10 milioni di persone perdono la vita a causa dell’inquinamento e per la stessa ragione, ogni giorno, 200 specie di animali si estinguono.

Stando alle previsioni drammatiche degli esperti, nel 2050 dovremmo aver bisogno di almeno altri quattro pianeti per mantenere il consumo attuale prodotto dall’uomo. Sai quante tonnellate di rifiuti vengono prodotti solo nell’Unione Europea? Ben 3500 milioni. Assurdo, numeri stratosferici.

Eppure, per cercare di ovviare a questo problema, la soluzione è semplice: bisogna partire dalla raccolta differenziata. Selezionare i rifiuti è un primo passo per aiutare non solo il pianeta e l’ambiente ma anche noi stessi.

Fortunatamente, in Europa il legislatore è riguardo la materia del riciclaggio piuttosto severo. Sono dunque previste delle multe anche salate per chi non effettua correttamente la raccolta differenziata.

Nonostante questo però, e nonostante le ammende pecuniarie, tantissime sono le persone che sbagliano a differenziare o che la raccolta differenziata non la fanno proprio, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento di confezioni e scatolame. Per esempio, le scatolette di tonno, una volta che si è consumato il prodotto, dove vanno buttate? In molti sbagliano.

Dove si buttano le scatolette di tonno

La raccolta differenziata, come abbiamo detto poc’anzi, è importante sia per il pianeta che per i suoi abitanti. Pensa solo che riciclando i materiali quotidiani, possiamo salvare le risorse naturali e proteggere la natura.

Nel 2017 per esempio, grazie alla raccolta differenziata, in Europa abbiamo risparmiato oltre tre milioni di tonnellate di materie prime, un numero piuttosto importante. Con il riciclo possiamo però risolvere anche il problema dell’energia.

La differenziata consente infatti di ottenere un buon risparmio energetico. Per esempio, una lattina realizzata con materiali riciclati consente di risparmiare il 95% di energia rispetto ad una lattina che viene costruita ex novo.

Insomma, i vantaggi della differenziata sono tanti purtroppo però, anche se ci sono delle leggi piuttosto severe a riguardo, in molti sbagliano ancora a differenziare soprattutto quando si tratta di latta e scatolami.

Per esempio, tu dove butti le scatolette vuote di tonno dopo aver consumato il suo contenuto? Attenzione a riciclare correttamente perché potresti incappare in multe piuttosto salate.

Ti sveliamo immediatamente dove dovresti buttare le confezioni di tonno vuote. Sembra che la risposta a questa domanda sia piuttosto semplice ma non è ovvia. Le scatolette di tonno si devono buttare nel cestino dell’alluminio che, a seconda poi anche delle regioni in cui si vive, si trova insieme a quello del multimateriale o della plastica.

Prima di gettarle, ovviamente, bisognerebbe avere la premura di sciacquare le scatolette ed eliminare eventuali residui di cibo. Le norme di riciclo però possono essere diverse a seconda della regione e quindi si consiglia sempre di consultare il sito internet del Comune nel quale si abita per capire come effettuare il corretto smaltimento dei rifiuti.

Che cosa succede se si sbaglia a differenziare? Se beccati, possono scattare delle multe salate fino a €400. Attenzione dunque a fare correttamente il riciclaggio. Tu, fino ad ora, dove hai buttato le confezioni di tonno vuote?

Tutti i vantaggi della differenziata

Se hai sbagliato, ora puoi rimediare al tuo errore. Riciclare è un’attività quotidiana che ogni famiglia dovrebbe correttamente mettere in atto ma ciò non succede. Eppure abbiamo a nostra disposizione tutti gli strumenti necessari per poter differenziare e fare noi stessi la differenza per il pianeta.

Oltre al risparmio energetico, grazie alla differenziata possiamo combattere il cambiamento climatico riducendo per esempio il dannoso effetto serra ma anche l’inquinamento atmosferico.

Ancora, grazie al riciclo si possono poi produrre nuovi prodotti che ci consentiranno anche di risparmiare un bel po’ di soldi. Da qualche tempo è nato il cosiddetto Eco design, una politica adottata da molte aziende che hanno come obiettivo principale il rispetto dell’ambiente.

Ma non è tutto. Con il riciclo possiamo creare anche nuovi posti di lavoro oltre che preservare l’ambiente. Per esempio, con i rifiuti organici possiamo creare noi stessi un compost evitando l’acquisto di fertilizzanti chimici oppure possiamo proteggere l’Habitat di molte specie naturali semplicemente prendendoci cura delle falde acquifere.