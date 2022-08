Fabriano, bambino di 2 anni azzannato da un cane: è grave

Fabriano: un bambino di due anni è stato azzannato alla testa e al collo da un cane. Il piccolo versa in condizioni gravissime.

Un bambino di due anni è stato aggredito da un cane. L’animale lo ha azzannato al collo e alla testa. Il piccolo è stato trasportato, con l’elisoccorso, a Torrette e versa, attualmente, in gravi condizioni. Il 118 è intervenuto subito sul posto e, mediante l’eliambulanza, il bimbo è stato trasferito nella struttura ospedaliera. Non è stato l’unico caso di aggressione, da parte di un cane, nel mese di agosto: anche un altro bambino di tre anni di Bolzano è stato aggredito da un cane di grossa taglia.

Fabriano, bimbo di due anni azzannato da un cane: è gravissimo

A Fabriano, un cane ha azzannato un bambino di due anni al collo e alla testa. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale, mediante eliambulanza, per ottenere le cure necessarie. Al momento, il bambino versa in condizioni gravissime ed è ricoverato nell’ospedale regionale.

L’aggressione, da parte del cane, si è svolta in casa, prima delle ore 20. I genitori del bambino hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati anche i soccorsi del 118 al fine di assistere la piccola vittima aggredita violentemente dal cane.

Il bambino è stato, infatti, dapprima stabilizzato dal 118 per poi essere trasportato, in codice rosso presso la struttura ospedaliera. Secondo i medici, il bimbo versa in condizioni gravissime. Bisognerà, dunque, attendere l’evoluzione delle sue condizioni di salute per poter avere un quadro clinico più chiaro.

Un altro bimbo azzannato a Bolzano

Non è la prima volta che un bambino viene aggredito ed azzannato da un cane. I casi sono davvero tanti: oltre al bimbo di due anni di Fabriano, infatti, ad inizi agosto un altro bambino di tre anni ha subito l’aggressione mentre era in un parco a giocare.

In questo caso, a scagliarsi contro il piccolo, è stato un Staffordshire Bull Terrier che lo azzannò al volto: la mamma e la nonna erano con lui e non riuscirono a fermare l’animale.

Il cane in questione non indossava la museruola ed era sprovvisto di guinzaglio, pertanto libero di agire. In città, spesso sono stati segnalati cani di grossa taglia senza guinzaglio che girano per i parchi pubblici.

Anche il bambino di tre anni è stato soccorso, prontamente, dai soccorsi del 118: una volta arrivato in ospedale le sue condizioni sono appare, sin da subito, molto gravi.