Orchidea bellissima e rigogliosa con questo balsamo fai da te, mai avuto così sana prima d’ora

L’orchidea è forse uno dei fiori più difficili da coltivare e mantenere, ma con questo balsamo fai da te la sua bellezza sarà eterna. Nessuno potrà dire di avere mai avuto una pianta così bella.

Nessuna pianta è così bella e regale come l’Orchidea, che si presenta in varietà diverse e colori inebrianti da impreziosire qualsiasi ambiente. Sappiamo bene che i problemi alle sue foglie possono essere molti, ma per avere una Orchidea bella e rigogliosa c’è un rimedio naturale incredibile che nessuno conosce.

Orchidea, quali sono i problemi alle foglie?

Come ogni pianta bellissima è doveroso curarla e controllarla al meglio. Per gravi problemi si raccomanda sempre di chiedere consiglio ad un esperto, ma anche chi non ha un pollice verde sviluppato potrà notare comunque delle piccole problematiche presentate dalla pianta.

Osservando le sue foglie si può scoprire:

Le foglie dell’Orchidea possono ingiallire o assumere una serie di sfumature gialle. A volte è solo un processo classico di invecchiamento, in altri casi si tratta di mancanza di luce. Per questo motivo si dovrà collocare la pianta in una zona luminosa – ma non diretta alla luce del sole – e in poco tempo le foglie torneranno come nuove;

Le foglie avvizzite e secche sono invece un allarme nel caso di innaffiatura insufficiente. Durante la stagione calda, questa pianta necessita di almeno 2 innaffiature alla settimana che variano a seconda della temperatura. Un consiglio? Mettere il vaso direttamente in una bacinella riempita con 4 cm di acqua per un tempo totale di 20 minuti, così che possa prendere tutta l’acqua di cui ha bisogno;

Le foglie flosce pendono verso il pavimento? È l'umidità inesistente che fa questo brutto effetto e le radici potrebbero risentirne. In pochi lo sanno, ma è una pianta di origine tropicale e ha bisogno di un ambiente dove sia presente il 70% di umidità, per questo motivo è il bagno il luogo ideale dove posizionarla.

Balsamo fai da te per l’Orchidea

Per fare in modo che l’Orchidea sia sempre bellissima e rigogliosa basterà preparare questo buonissimo balsamo, fai da te, con soli ingredienti naturali.

Gli ingredienti sono:

Un cucchiaino di miele

Due cucchiaini di zucchero

Succo di mezzo limone bio

20 Ml di acqua

La prima cosa da fare è prendere una ciotola media e versarci dentro i 2 cucchiaini di zucchero, miele e qualche goccia di acqua. Mescolare sino a quando il composto non sarà ricco ed omogeneo.

Aggiungere il succo di mezzo limone bio e mescolare nuovamente. Subito dopo, coprire la ciotola con l’aiuto di un tovagliolo e lasciate a riposo per 60 minuti.

Il balsamo è pronto e si può applicare sulla pianta. Per farlo, si prende un morbido fazzoletto e si immerge nel composto per poi strofinarlo delicatamente sulla superficie delle foglie. Il balsamo penetrerà nelle foglie (senza esagerare con le quantità) rendendole sane e rigogliose.

Tutti questi ingredienti, insieme, nutrono e idratano la pianta eliminando ogni tipo di secchezza. Il consiglio è di non eccedere con le quantità e le applicazioni, considerando che gli ingredienti di cui sopra potrebbero attirare le formiche.