Il Chelsea è pronto ad offrire 120 milioni per Leao

Dopo una stagione da assoluto protagonista nella vittoria dello scudetto, Rafael Leao è uno degli esterni d’attacco più apprezzati sul panorama europea con il Chelsea che è pronto ad offrire una cifra vicina ai 120 milioni di euro al Milan



Nelle prime due partite ufficiali del Milan non ha brillato e nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta è uscito tra le critiche del proprio allenatore che non ha apprezzato il suo atteggiamento all’interno della partita.

Rafael Leao continua a trattare con il club il proprio rinnovo contrattuale e, nonostante la voglia da parte di entrambi di prolungare il rapporto, l’intesa è ancora lontana con il portoghese che vorrebbe un ingaggio da top player assoluto.

Leao, il Chelsea pronto ad una mega offerta

Il Milan ha l’obiettivo di chiudere presto la trattativa con un giocatore che in queste ultime stagioni ha dimostrato di essere fondamentale per il gioco di Stefano Pioli con gol, assist ma soprattutto giocate di altissima qualità.

Dopo una stagione difficile il Chelsea di Thomas Tuchel ha bisogno di tornare ai vertici del campionato inglese ed il club londinese nelle ultime ore sembra aver messo seriamente nel mirino Rafael Leao, calciatore che sembra sposarsi perfettamente con il gioco cercato dal tecnico tedesco.

Il Chelsea in pochi mesi ha perso sia Romelu Lukaku che Timo Werner, calciatori non più funzionali al progetto tecnico di Tuchel che ama gli esterni rapidi ed in grado di alzare il tasso tecnico della squadra.

Davanti ad una possibile offerta vicina ai 120 milioni il Milan sarebbe costretto a cedere il proprio gioiello ai Blues, ipotesi che preoccupa i tifosi rossoneri che temono di perdere il fenomeno portoghese.

Rafael Leao al momento sembra intenzionato a prolungare il proprio contratto con i rossoneri ed in più occasioni ha ribadito di sentirsi molto bene a Milano ma la suggestione di giocare in Premier League potrebbe cambiare i piani del portoghese.

Perdere un giocatore importante come Leao a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato sarebbe un duro colpo per il Milan che ha il dovere di cercare di chiudere in fretta il rinnovo con il giocatore.

Vedremo se nei prossimi giorni il Chelsea avrà la forza e la volontà di formulare un’offerta ufficiale, ma rimane la netta sensazione che i Blues siano intenzionati a fare sul serio per regalare a Tuchel un innesto di lusso in una rosa già altamente competitiva in Inghilterra ed in Europa.