Morte Papa Ratzinger: oltre 65 mila fedeli

Papa Ratzinger è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni, era da molto tempo malato. Ieri mattina, 02 gennaio 2023, il corpo è stato spostato nella Basilica di San Pietro in Vaticano per permettere ai fedeli un ultimo saluto, sono accorsi in più di 65 mila.

Fu il primo Papa della storia contemporanea a ritirarsi, si dimise infatti nel 2013 lasciando il suo posto a Papa Francesco che nella giornata del 05 gennaio 2023 celebrerà il suo funerale. A portare i loro omaggi anche diversi esponenti politici tra cui il Presidente Mattarella, il Presidente Giorgia Meloni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano e Lollobrigida il Ministro dell’Agricoltura.

Martedì 05 gennaio 2023 i funerali di Papa Ratzinger

Papa Ratzinger si è spento all’età di 95 anni lo scorso 31 dicembre 2022, era da molto tempo malato. È stato il primo Papa in epoca moderna a dimettersi dal suo ruolo nel 2013, lasciando il suo posto a Papa Francesco.

Proprio quest’ultimo il 28 dicembre 2022 aveva lanciato un appello ai fedeli affinché pregassero per lui viste le particolari condizioni di salute. Il 31 dicembre è venuto a mancare e da ieri, 02 gennaio 2023, il corpo è stato spostato e esposto alla Basilica di San Pietro presso il Vaticano per permettere ai fedeli un ultimo saluto.

Solo nella prima giornata sono stati oltre 65 mila i fedeli che sono accorsi a salutare un’ultima volta Papa Ratzinger, tra di loro anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata da Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida.

Il feretro resterà nella Basilica anche per tutta la giornata di oggi e del 04 dicembre 2022, fino ai funerali che saranno celebrati nella giornata del 05 gennaio 2023 da Papa Francesco. La Chiesa è in lutto per un Papa che per molti ha dato tanto alla Chiesa mondiale ed è per questo che è stato ricordato con un messaggio dai grandi esponenti, tra loro anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo che ha scritto in un Tweet: “L’Europa lo piange. Che riposi in pace”.

Ripercorriamo la storia di Papa Ratzinger

Papa Ratzinger viene eletto il 19 aprile del 2005, e sceglierà di prendere nome Benedetto XVI, in memoria di Benedetto XV il Papa che era alla guida della Chiesa Vaticana durante la Prima Guerra Mondiale.

Il conclave lo scelse come il predecessore di Giovanni Paolo II, e la sua nomina a Papa fu accolta felicemente da oltre 100 mila fedeli che in quelle ore del 19 aprile del 2005 si trovavano in Piazza San Pietro in attesa di scoprire chi sarebbe stato il successore di Papa Giovanni Paolo II.

La sua rinuncia al suo ruolo arriva nel 2013 quando le sue condizioni di salute si aggravano al tal punto di impedirgli di svolgere a pieno il suo ruolo, viene ufficialmente dimesso dal suo ruolo il 28 febbraio 2013 lasciando posto a Papa Francesco che verrà eletto dal conclave in quei giorni.

Quando si ritirò aveva solo 86 anni e in questi anni le sue condizioni di salute non hanno fatto altro che peggiorare fino ad arrivare al punto di lasciare questo mondo. La sua morte è stata annunciata dal direttore della Sala Stampa del Vaticano Matteo Bruni: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 09:34, nel Monastero Master Ecclesiae in Vaticano”.

Attesi ora i funerali del 05 gennaio, intanto in questi giorni sarà possibile a tutti dare un ultimo saluto al Papa recandosi presso la Basilica di San Pietro.