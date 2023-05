Secondo le informazioni emerse da entrambe le parti in contrasto, Israele e il gruppo militante palestinese della Jihad islamica a Gaza hanno concordato una tregua che è ufficialmente in vigore e riporta un minimo di stabilità per i cittadini che hanno vissuto cinque giorni consecutivi di attacchi devastanti.

Questo evento segna la fine del più grave episodio di violenza transfrontaliera tra Israele e Gaza dal conflitto del 2021. L’Egitto, che ha svolto il ruolo di mediatore, ha invitato tutte le parti coinvolte a rispettare l’accordo, come riportato dal canale televisivo egiziano Al-Qahera News sabato.

Tregua tra Israele e Gaza dopo un’escalation di violenza di cinque giorni

Secondo un documento dell’accordo visto da Reuters, la notizia della conclusione dell’accordo riposta esattamente: “alla luce dell’accordo tra la parte palestinese e quella israeliana, l’Egitto annuncia che è stato raggiunto un cessate il fuoco tra la parte palestinese e quella israeliana”, con inizio alle 22:00. L’accordo prevede che entrambe le parti rispettino il cessate il fuoco, che includerà la fine dei attacchi ai civili, la demolizione di case e il prendere di mira le persone. La Jihad islamica ha confermato l’accordo e il portavoce del gruppo, Dawoud Shehab, ha dichiarato che “rispetteremo l’accordo fintanto che l’occupazione [Israele] si atterrà”.

Come riportato anche da Al Jazeera, l’esercito israeliano ha confermato che ci sarà una valutazione della situazione per quanto riguarda il cessate il fuoco, che coinvolgerà probabilmente il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e alcuni alti funzionari dell’intelligence militare, nel corso della prossime ore. L’esercito israeliano ha dichiarato che la determinazione del successo del cessate il fuoco sarà basata sulla presenza o meno di ulteriori lanci di razzi da Gaza.

Poco prima dell’entrata in vigore della tregua alle 22:00, Israele ha riportato un forte lancio di razzi palestinesi verso il sud e il centro del paese, e ha affermato di aver attaccato obiettivi all’interno di Gaza. Dopo l’inizio del cessate il fuoco, Israele ha riferito di ulteriori lanci di razzi e i media israeliani hanno riferito che gli aerei da guerra stavano rispondendo.

La posizione delle autorità israeliane e degli Usa dopo lo stop ai combattimenti

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha dichiarato che Israele non ha fatto alcuna concessione alla Jihad islamica palestinese come parte dell’accordo di cessate il fuoco che ha posto fine all’ultimo ciclo di violenze durato cinque giorni. Cohen ha affermato che Israele non ha promesso nulla, confermando il resoconto di un alto funzionario egiziano, secondo cui Israele non avrebbe firmato un accordo di cessate il fuoco che comportasse condizioni al di là del fatto che l’esercito israeliano tenesse il fuoco.

Il ministro degli Esteri israeliano Cohen ha dichiarato anche che Israele ha ottenuto ciò che voleva con l’Operazione Scudo e Freccia dell’IDF e che coloro che tentano di danneggiare Israele saranno puniti. Ha affermato che Israele ha chiarito molto chiaramente la sua posizione e che ha saldato i conti con tutti coloro che minacciano Israele, come dimostrato dagli avvenimenti degli ultimi cinque giorni di violenze.

Le autorità israeliane hanno ricevuto pressioni da paesi di tutto il mondo nell’ultima settimana, con gli Stati Uniti e diversi membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno cercato di bloccare una dichiarazione congiunta che esprimesse preoccupazione per la violenza. Tuttavia, molti paesi hanno anche espresso preoccupazione per le vittime civili causate dagli attacchi aerei israeliani.

La Giordania, l’Egitto, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti sono stati tra i paesi che hanno emesso condanne, anche se il contraccolpo è stato in gran parte mitigato al mondo arabo.

Riguardo alla marcia della bandiera dei nazionalisti religiosi, prevista per giovedì prossimo, attraverso il quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme, Cohen ha insistito sul fatto che la manifestazione si svolgerà come previsto, nonostante le pressioni internazionali contrarie.

Come riportato anche in orecedenza da Army Radio, Israele non ha intenzione di apportare modifiche alla marcia della bandiera dei nazionalisti religiosi prevista per giovedì attraverso il quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme, nonostante le pressioni internazionali contrarie.

Cohen ha sostenuto che Gerusalemme è la capitale di Israele e che il paese è orgoglioso di marciare con la bandiera israeliana e che la manifestazione avrà luogo come previsto giovedì.

L’amministrazione Biden ha accolto con favore l’annuncio del cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica palestinese e ha ringraziato l’Egitto e il Qatar per il loro coinvolgimento nella mediazione. Il segretario stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato che i funzionari statunitensi hanno lavorato a stretto contatto con i partner regionali per raggiungere la risoluzione delle ostilità e riportare la calma tra fazioni palestinesi e quelle israeliane.

Il segretario di Stato Blinken ha personalmente ringraziato il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una loro conversazione telefonica sabato sera, in cui hanno discusso anche di altre questioni regionali.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ribadito il proprio impegno per la sicurezza di Israele e ha dichiarato che continuerà a promuovere la calma nelle settimane e nei mesi a venire. Gli Stati Uniti hanno anche espresso la volontà di migliorare la qualità della vita dei palestinesi e di garantire la consegna rapida di carburante e altri rifornimenti critici a Gaza.

Nel frattempo, un nuovo sondaggio Maariv, pubblicato venerdì mattina, ha mostrato che il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu e la fazione di unità nazionale del parlamentare Benny Gantz hanno entrambi vinto 27 seggi se le elezioni si fossero tenute oggi. Questo rappresenta un aumento di due seggi per il Likud rispetto al sondaggio della scorsa settimana, probabilmente attribuibile ai successi militari ottenuti durante l’Operazione Scudo e Freccia a Gaza, sotto la guida del ministro della Difesa Yoav Gallant, che è un membro del Likud.

La tregua sembra reggere per ora, ma è necessario valutare come procederanno le cose nei prossimi giorni. È stato essenziale il lavoro diplomatico svolto da Egitto e alleati arabi che hanno tempestivamente iniziato trattative per scongiurare che i combattimenti diventassero un nuovo conflitto reale, che avrebbe gettato l’intera regione nel caos e in una crisi economica e sociale ancora più marcata di quella attuale.