Fabian Ruiz al Paris Saint Germain, affare fatto!

Si chiude la lunga trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain con i campioni di Francia che si assicurano Fabian Ruiz per una cifra vicina ai 23 milioni di euro. Lo spagnolo saluta dunque Napoli dopo quattro stagioni importanti e 18 gol messi a segno



Dopo qualche problema nel raggiungere l’intesa, in mattinata è arrivata l’accellerata definitiva da parte del Paris-Saint Germain che acquista ufficialmente Fabian Ruiz dal Napoli per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Lo spagnolo era da tempo ormai in rottura con il Napoli con Luciano Spalletti che lo aveva pubblicamente escluso dalle proprie scelte tecniche per la nuova stagione.

Fabian Ruiz-Paris-Saint Germain, è fatta!

Dopo l’arrivo di Renato Sanches il Paris Saint Germain compie un’altra importante operazione di mercato rinforzando il proprio centrocampo e aumentando la qualità tecnica della rosa.

Acquisto “importante” anche per la Juventus con i parigini che ora possono lasciar partire Leandro Paredes, obiettivo numero uno per il centrocampo bianconero.



Nelle quattro stagioni passate al Napoli il centrocampista spagnolo ha dimostrato di avere grandi qualità sia in fase di impostazione che in quelle di finalizzazione.

Il passaggio al PSG è un passo importante nella carriera di un giocatore che da tempo ormai era in totale disaccordo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Spalletti ha deciso di dare spazio a Zambo-Anguissa che si è preso la titolarità del centrocampo sorpassando nelle gerarchie proprio il classe ’96.

Mercato importante quello della società partenopea che ha deciso di rinnovare totalmente la squadra salutando i senatori e affidandosi a giovani talenti per cercare di tornare ai vertici del campionato.

L’addio di Fabian Ruiz si somma a quello di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, asse che negli ultimi anni aveva caratterizzato il Napoli che ha più volte lottato per lo scudetto.

Queste prime tre partite hanno messo in mostra il grande lavoro fatto da Spalletti in questi mesi con un Napoli totalmente rivoluzionato ma già altamente competitivo fin dalle prime giornate.

I partenopei sono al momento primi in classifica con due vittorie ed un pareggio e si preparano ad una stagione bella ma che dovrà dare risposte importanti sulle reali ambizioni del club campano.

La cessione di Fabian Ruiz permette ad Aurelio De Laurentiis di monetizzare e di alleggerire il monte ingaggi in un bilancio che continua a sorridere per il Napoli, sempre attento a gestire al massimo le uscite del club.