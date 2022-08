Ilaria Cucchi spiega le ragioni della sua candidatura con Sinistra Italiana

Ilaria Cucchi, sorella del defunto geometra romano Stefano Cucchi, spiega motivazioni e vicissitudini che l’hanno condotta a candidarsi con Sinistra Italiana di Fratoianni.

La Cucchi è la sorella di Stefano Cucchi, geometra romano arrestato il 15 ottobre 2009 con l’accusa di spaccio di stupefacenti e brutalmente picchiato fino alla morte in caserma dai Carabinieri.

Gli antefatti: Stefano Cucchi

A mobilitare verso l’impegno politico Ilaria Cucchi vi è purtroppo la vicenda giudiziaria legata al fratello Stefano, geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 dai Carabinieri della capitale e morto in carcere il 22 ottobre dello stesso anno.

Il giovane, al momento del decesso il ragazzo aveva 31 anni, era stato fermato dai Carabinieri a metà ottobre con addosso alcune bustine contenenti hashish e cocaina e perciò condotto in caserma sotto custodia cautelare.

Come evinceranno le indagini conclusesi nel novembre 2019, dopo quasi dieci anni di silenzio e omertà da parte dei rappresentanti dell’Arma coinvolti, il geometra fu picchiato dalle forze dell’ordine la notte stessa all’arresto.

Nei giorni successivi all’evento, Cucchi non risponderà alle domande di medici e pubblici ministeri sull’origine delle tumefazioni presenti sul proprio corpo e viso, probabilmente nel terrore di incorrere in nuovi episodi di abuso.

A causa di quel pestaggio il 31enne romano morirà in cella, a Regina Coeli, il 22 ottobre 2009. Il muro di silenzio dei Carabinieri crolla nell’ottobre 2018 e finalmente nel novembre 2019 arriva la sentenza in appello che condanna al carcere con vari periodi di pena 4 membri del Corpo dell’Arma.

Ilaria Cucchi e la scelta di Sinistra Italiana

L’episodio e i drammatici anni di lotta per ottenere un quadro chiaro di vicenda e responsabilità hanno profondamente segnato la sorella di Stefano, Ilaria, la quale, assieme alla famiglia, ha dovuto lottare strenuamente per dieci anni contro organi dello stato nati per difendere i cittadini, ma, in questo frangente, arroccatisi per difendere loro stessi proprio da quei cittadini che chiedono verità e giustizia.

Questa traumatica stagione ha travolto la giovane donna medio borghese piena di certezze esistita fino a quel momento, afferma la stessa Ilaria Cucchi, mostrandole quanto pericolosa, ancora lunga e avversata sia la lotta per ampliare e difendere i diritti umani.

Da semplice moderata di centrodestra, così continua la sorella del defunto geometra, l’aspirante nuova parlamentare con Sinistra Italiana ha decisamente cambiato visione sulla politica e sull’impegno civico.

Metamorfosi questa a cui ha contribuito la vicinanza e l’impegno nella ricerca di verità di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, a cui Ilaria “restituisce” l’attivismo con la propria candidatura per le elezioni del 25 settembre 2022.