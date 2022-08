La Juventus libera spazio per Paredes, Rovella va al Monza

Dopo il pareggio con la Roma ed in attesa di scendere in campo nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, la Juventus aspetta un rinforzo a centrocampo con Leandro Paredes ormai sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore bianconero.



Nella mattinata di oggi i bianconeri hanno chiuso la trattativa con il Monza per il passaggio di Nicolò Rovella in Lombardia, slot liberato dunque a centrocampo per accogliere il centrocampista argentino a Torino.

Nonostante Allegri abbia impiegato Nicolò Rovella in tutte e tre le partite di Serie A finora disputate dunque la Juventus decide di sacrificare il classe 2001 e tenere sia Fabio Miretti che Nicolò Fagioli all’interno della rosa.

Il classe 2003 è stato uno dei migliori in campo nella sfida con la Roma e domani potrebbe essere confermato da Allegri nella formazione titolare contro lo Spezia.





Juve, Rovella al Monza avvicina Paredes?

Con l’uscita ufficiale di Nicolò Rovella crescono le probabilità di vedere presto l’arrivo di Leandro Paredes con i bianconeri che devono però accelerare le operazioni con la chiusura del calciomercato estivo ormai alle porte.

Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini hanno già da tempo un accordo con il centrocampista argentino e stanno lavorando per trovare un’intesa con il Paris Saint Germain.



I campioni di Francia vorrebbero chiudere l’operazione inserendo un obbligo di riscatto al prestito, mentre la Juventus preferirebbe il diritto di riscatto a cifre più agevoli.

Mancano ormai poco più di 24 ore alla chiusura del mercato e oggi potrebbe esserci la svolta decisiva per il passaggio del classe ’94 in bianconero.

Massimiliano Allegri ha chiesto un centrocampista di qualità alla propria dirigenza e la società ha sondato il terreno anche per Douglas Luiz, interessante centrocampista brasiliano titolare del centrocampo dell‘Aston Villa.

Domani, nel frattempo, tornerà a parlare il campo con i bianconeri che affronteranno lo Spezia in un match delicato nel quale i bianconeri avranno l’obbligo di tornare a conquistare tre punti dopo due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma.

Prosegue nel frattempo il recupero di Paul Pogba che dovrebbe tornare in campo nella seconda metà di settembre per le sfide decisive sia in Champions League che in Serie A prima della pausa per il mondiale in Qatar.

La Juventus ha fretta di chiudere l’affare Paredes e nel frattempo ha liberato un posto con la cessione a titolo temporaneo di Nicolò Rovella, Allegri aspetta con ansia il centrocampista in grado di prendere per mano la squadra.