A Monaco vince Verstappen in testa davanti ad Alonso, Ocon, Hamilton e Russell. Sesto Leclerc, ottavo Sainz. Errore di strategia Ferrari, che rimane fuori dal podio. Il cavallino sotto le aspettative, rispetto all’ottimismo della vigilia. Per Leclerc ancora maledetta la pista di casa.

Tanti i pit-stop dovuti alla pioggia. Il GP di Monte-Carlo lo vince Max Verstappen, alle sue spalle un commovente Fernando Alonso, che a 41 anni – il quarto più anziano ad arrivare sul podio nella storia del circuito di Monaco – torna sul podio del più famoso circuito cittadino, mentre è da applausi il terzo posto di Ocon che già sabato in qualifica aveva rappresentato la sorpresa del weekend. Male ancora le Ferrari, Leclerc sesto e ottavo Sainz. Verstappen domina: “E’ stata una gara difficile. Ho toccato i muri, è Monaco!”.

F1, a Monaco vince Verstappen: sesto Leclerc, storico podio per Ocon

Uno delle gare più attese, ma anche una delle più caotiche. Tantissime le interruzioni e i pit-stop dovuti alla pioggia. Il trionfo è del campione del mondo. Il principe Alberto premia ancora Max Verstappen, partito dalla pole position dopo il giro veloce di sabato 84 millesimi sopra Alonso, che vince il gran premio più suggestivo del mondiale, a Monaco.

Il rischio che una pole di Verstappen potesse “ammazzare” la gara, con la pioggia che ha ridato brio a una gara che si è giocata sulle strategie delle scuderie. Un gran premio spettacolare del pilota tedesco, così come Fernando Alonso che aveva sperato di tornare alla vittoria. Lo spagnolo a 41 anni torna sul podio di Monte-Carlo.

Da applausi il terzo podio in carriera di Esteban Ocon, con l’Alpine, raggiunge uno storico podio con Hamilton negli specchietti per tutta la gara. Grande soddisfazione per il francese, che già ieri aveva stupido rappresentando la sorpresa del weekend. L’inglese in Mercedes, sotto di 1 secondo rispetto ad Ocon, ci ha provato fino alla fine per poi mollare al giro 78. Ocon emozionato a fine gara ha detto: “E’ stato un weekend super, dal primo giorno, per tutte le sessioni in prova abbiamo migliorato le condizioni dall’inizio alla fine. E’ bello tornare sul podio, spero sia il primo di tanti“.

Verstappen domina, Monaco maledetta per Leclerc

“E’ stata una gara difficile, non volevamo andare così lunghi ma stava arrivando la pioggia, c’è voluto tempo per recuperare sulle gomme. Era complicato guidare quando ha cominciato a piovere, devi spingere senza esagerare. Ho taccato i muri, ma è Monaco!”. Sono queste le parole del campione del mondo, arrivate al termine della gara: “E’ sempre bello vincere, soprattutto con questa condizione meteo” conclude Verstappen, al termine di una gara dominata.

Leclerc praticamente mai in gara, eccezion fatta per un momento in cui pareva stesse prendendo ritmo. Una pista maledetta che rimane maledetta per il padrone di casa, che nel finale non è riuscito mai a portarsi a ridosso della quinta posizione. La Ferrari non trova la quadra nel principato, con anche errori di strategia annessi intorno al 50esimo giro. Sainz in ottava posizione, mentre il monegasco termina in sesta. Giù dal podio il cavallino, non andata come ci si aspettava alla vigilia.