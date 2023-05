Panico a bordo della Pacific Adventure, tre cabine si sono incendiate nella notte

Ore di terrore per le 4.000 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo della nave Pacific Adventure, dove un incendio è divampato nella notte, interessando tre cabine. È accaduto intorno alle 3.30, con il personale che ha intimato ai passeggeri di radunarsi in un luogo sicuro dell’imbarcazione, muniti di giubbotti di salvataggio. La nave da crociera si trovava nel New South Wales, a sud di Sydney, in Australia, quando l’incendio è scoppiato, pare da un balcone di una cabina. I video sui social mostrano l’incendio e i soccorsi impegnati a domarlo. Stando ai sistemi di monitoraggio online, sembra che la nave stia rientrando in porto. Non si registrano, per il momento, morti o feriti.

Pacific Adventure cruise passengers were called from their rooms in the early hours of the morning after a small fire broke out on the ship’s balcony. DETAILS: https://t.co/L0K595hFqF#9News pic.twitter.com/VtaSUpEj3y — 9News Sydney (@9NewsSyd) May 28, 2023

Le immagini che circolano da qualche ora in rete mostrano le operazioni di soccorso e le fasi di spegnimento dell’incendio, davvero inquietante per la potenza con la quale si è sprigionato. Stando alle informazioni provenienti dai sistemi online di monitoraggio del traffico marittimo, l’imbarcazione, che aveva da poco superato il sud di Sydney e si trovava in New South Wales, starebbe in queste ore ritornando in porto.

La nave da crociera di lusso avrebbe dovuto rimanere in viaggio fino a martedì prossimo, ma l’incidente ha cambiato ovviamente le carte in tavola. Pare che non ci siano da registrare morti o feriti, fortunatamente. A bordo, al momento dell’incendio, si trovavano 3.017 passeggeri e 1.080 membri dell’equipaggio.

“Questo incendio ha attivato le nostre procedure di risposta alle emergenze, incluso un raduno completo di ospiti ed equipaggio e ringraziamo tutti a bordo per la loro collaborazione. L’entità del danno e la causa dell’incendio devono ancora essere completamente determinate e rimangono oggetto di indagine” hanno fatto sapere dalla compagnia marittima.