Questa ricetta ti conquisterà nel giro di 2 minuti: rassoda la pelle all’istante

È la ricetta che rassoda la pelle, con un ingrediente naturale spesso e volentieri sottovalutato: si prepara in questo modo.

Come creare una crema per il viso con soli ingredienti naturali che abbiano tutto ciò che la pelle richiede? Con questa ricetta rassoda pelle tramandata dalle nonne, in soli due minuti si potrà ritrovare la pelle giovane e compatta di un tempo. Gli ingredienti scelti sono ideali per sollecitare il collagene e riattivare lo sviluppo dell’elastina. Come si fa? Scopriamolo subito.

Ricetta che rassoda la pelle: ingredienti

È una ricetta che rassoda la pelle in pochissimi minuti. Gli ingredienti scelti sono completamente naturali e la preparazione è facile, ideale per tutti. È una crema completamente naturale, da applicare su viso – collo e mani per ottenere in poco tempo idrazione, levigazione e nutrimento.

Gli ingredienti sono:

Bucce di banana;

Olio extravergine di oliva;

1 compressa di Vitamina C.

Per preparare la crema, prendere la buccia di banana e tagliarla a pezzetti piccolissimi. Subito dopo aggiungere l’olio extravergine di oliva e trasportare tutto dentro un padellino. Riscaldare i due ingredienti, mescolando, per 30 minuti a bagnomaria.

Subito dopo lasciare raffreddare e filtrare. Aggiungere il contenuto della capsula di Vitamina C, così da arricchire e potenziare la sostanza.

Quello che è appena stato ottenuto è un olio di banana denso e morbido ricco di proprietà e benefici. Può essere applicato direttamente su mani, viso e collo per due volte al giorno dopo aver effettuato la detersione completa.

Questa è una crema consigliata dagli esperti del settore, tramite video tutorial che si trovano sul web. È comunque consigliato chiedere al proprio medico o dermatologo di fiducia per una maggiore sicurezza. Evitare l’applicazione se si è allergici o intolleranti ad uno solo degli ingredienti citati. Una volta che la crema è pronta, provarla su un piccolo lembo di pelle della mano per verificare che non dia fastidio.

Buccia di banana per la pelle, quali sono i benefici?

Perchè si sceglie proprio la buccia di banana per la pelle del viso e del corpo? Questo elemento spesso e volentieri viene scambiato per rifiuto organico, quando è invece un elemento da prendere in considerazione e da sfruttare al 100%.

Non è solo la sua polpa ad essere ricca e piena di nutrienti, perché la buccia è un ottimo alleato per la pelle. Ogni volta che si mangia una banana sarebbe un plus poter tenere la buccia e creare la crema di cui sopra. È importante utilizzare un prodotto fresco, per poter ottenere un apporto ricco di magnesio – potassio – ferro oltre che vitamine A – B – E.

Inoltre, la buccia di banana ha una fortissima azione antifungina, antibiotica e lenitiva ideale per nutrire la pelle in profondità. Per questo motivo è ideale per levigare le rughe, rassodare la pelle e aiutare in caso di sensibilità e psoriasi.