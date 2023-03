Ischia, l’avvistamento sorprende persino i pescatori: cosa c’era in acqua

Grande sorpresa ad Ischia, dove anche i pescatori sono rimasti senza parole: in acqua c’era questo e non se lo aspettava nessuno.

Ischia, una delle grandi meraviglie italiane ha incantato con un avvenimento che ha lasciato tutti senza parole pescatori compresi. Non era mai successo prima d’ora in questo modo, tanto che la maggiori testate nazionali hanno voluto riprendere la notizia e far vedere anche il video amatoriale girato in quelle ore. A volte la natura riesce a superare la fantasia, anche in un luogo così bello e conosciuto in ogni parte del mondo.

Ischia, tra spiagge e bellezza

Complice la sua posizione e la sua notorietà, quel paesaggio che sembra uscire da una cartolina e una varietà di spiagge l’una diversa dall’altra. Ischia è sicuramente uno dei luoghi più conosciuti e ricchi di Acqua Termale naturale.

È il luogo perfetto per una vita tranquilla e fatta di piccole cose, oppure per una vacanza con esperienze uniche che coniugano perfettamente mare e terme.

Tra le spiagge più famose, quella di Maronti si estende per 3Km con sabbia fine e una posizione strategica protetta dal vento. Una strada ricca di tornanti per raggiungere la spiaggia, oppure si accede via mare per rilassasi e immergersi nelle sorgenti di Acqua Termale naturale.

Non da meno, il Parco Termale Naturale di Forio con la sua spiaggia caratteristica. L’acqua è calda ed è riparata dal vento, così da poter godere di tutta la tranquillità possibile. Inoltre si può decidere di raggiungere la spiaggia attraverso i 250 scalini oppure via mare, senza fatica.

In queste ore è stato registrato un evento straordinario, con protagonisti dei pescatori che sono rimasti letteralmente senza parole.

Affiorano dal mare e lasciano tutti senza parole

Forse tutta questa meraviglia ha incantato anche i protagonisti della storia. A pochi passi dall’Isola e nel golfo di Napoli alcuni pescatori stavano svolgendo il loro lavoro al largo.

In un attimo tutto è cambiato e dal mare dell’AMP – Area Marina Protetta del Regno di Nettuno – sono apparsi dei bellissimi delfini, alcuni dei quali cuccioli e felici. Hanno giocato e poi, incuriositi, hanno accompagnato l’imbarcazione dei pescatori per alcuni metri.

Gli esperti hanno commentato entusiasti di questo avvenimento, che ha dato prova dello stato di salute delle acque e di questa area protetta. In pochi lo sanno, ma si possono incontrare sino a otto specie di cetacei differenti dai più piccoli ai più grandi. Un evento emozionante e simbolo di come questi animali si possano fidare, di un uomo che spesso e volentieri volta loro le spalle.

Questa area è ricca di esemplari unici e deve essere preservata. Per i pescatori è stato un inizio di giornata indimenticabile, con il sorriso dei delfini e il loro canto felice che lascia sempre senza parole.