Expo per lo sport, l’evento torna a Milano passando anche per le periferie

Ritorna a Milano, Expo per lo sport: l’evento non toccherà solo il centro città, ma anche le periferie del capoluogo lombardo.

A Milano torna Expo per lo Sport. Questa volta, l’evento si estenderà fino nelle periferie del capoluogo lombardo. Un evento maggiormente inclusivo, che funge da supporto allo sport giovanile e che si avvale della collaborazione di Fondazione Humanitas e quella di Autogrill. Ecco come partecipare agli eventi in programma, in particolare alla Summer School, scuola estiva dedicata espressamente ai giovanissimi, dai 6 ai 14 anni. L’evento è patrocinato dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia, dal Comitato Italiano Paralimpico Lombardia e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano.

Expo per lo sport a Milano, l’evento giunge anche nelle periferie

Expo per lo sport giunge alla sua ottava edizione che attraverserà Milano e le sue diverse periferie, per promuovere uno stile di vita sano che passa dallo sport: un percorso che i giovani possono comprendere e attuare fin da bambini.

Al centro di tale evento, dunque, ci sono i valori sportivi, come la socialità, l’inclusione e anche la sostenibilità, tema molto importante alla luce dei cambiamenti climatici attualmente in atto nel mondo.

A causa del Covid, come fa notare l’organizzazione, le iscrizioni alle federazioni nazionali sono scemate, pertanto è arrivato il momento di promuovere tali tematiche in maniera attiva, dopo che l’emergenza sanitaria ha bloccato l’intero comparto sportivo per due lunghi anni.

Il programma dell’evento milanese

Expo per lo sport mette a disposizione un programma composto da diversi eventi, ai quali i ragazzi potranno partecipare prima di ritornare tra i banchi di scuola a settembre.

C’è, infatti, una Summer School alla quale si può aderire gratuitamente, pagando solo un contributo di 10 euro, una tantum, per l’assicurazione e il tesseramento. I partecipanti inizieranno dal 5 agosto e termineranno il 9 settembre.

Diversi i luoghi in cui la scuola estiva sarà attuata: Arena Civica, Bicocca Stadium, Centro sportivo Olmi e Centro Sportivo Giuriati.

Come dichiara Nicola Schena, organizzatore dell’evento, è bello poter di nuovo annunciare il ritorno di Expo per lo Sport, che fa leva su un programma ricco di iniziative che ruotano tutte intorno all’ambito sportivo, promosso da più di 30 federazioni e associazioni che illustrano il variegato mondo dello sport ai giovani e alle rispettive famiglie.

I posti a disposizione – per l’edizione di quest’anno – sono maggiori rispetto alla scorsa edizione: 500 in tutto, dedicati ai bambini e agli adolescenti, dai 6 ai 14 anni. L’iscrizione può essere effettuata sul portale www.expoperlosport.it.