“A Ilary ho dato tutto”, Totti distrutto a cuore aperto: dopo il divorzio finalmente parla lui

La separazione tra Totti e Blasi fa ancora molto parlare di se, quasi come stesse diventando una soap. A parlare, questa volta, è proprio il pupone.

Nelle ricostruzioni avanzate da questa o quella testata la situazione propenderebbe verso Ilary Blasi poiché Totti, poco dopo l’annuncio della separazione, era corso tra le braccia di Noemi.

Stavolta parla Totti

I rapporti tra Francesco Totti ed Ilary Blasi sarebbero parecchio tesi. I due, infatti, non si parlerebbero da molto tempo. Tant’è che anche la comunicazione della loro separazione definitiva è avvenuta in modo disgiunto. Mentre Ilary ha scelto di mostrarsi sui social, condividendo gli scatti della sua estate, Francesco Totti, dopo la gaffe iniziale, ha scelto un profilo più basso.

Sì perché poco dopo le comunicazioni di separazione, Totti era stato pizzicato dai paparazzi sotto l’appartamento di Noemi, la donna amante che avrebbe fatto perdere la testa all’ex calciatore.

Per il momento, da parte dei due vip non erano state rilasciate dichiarazioni ma i media si sono sprecati a fare supposizioni. Sarebbe trapelato anche che Ilary non si sia ancora presentata a firmare le carte per il divorzio.

Un altro punto che ha fatto perdere le staffe al Pupone è stato l’articolo pubblicato su Chi in cui si raccontava che era stata la figlia più piccola, Isabel, far scoprire a mamma Ilary la tresca del padre con Noemi. Al che la conduttrice avrebbe assoldato un investigatore privato.

Dov’è la verità?

Francesco Totti ha detto di aver dato tutto alla madre dei suoi figli.

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”.

Ciò è quello che Totti avrebbe confidato all’amico Alex Nuccetelli. Proprio quest’ultimo sarebbe il fautore della cena organizzata tra amici con Ilary e Francesco a cui, qualche tavolo più in la, era presente anche Noemi. Stando a Chi proprio a Nuccetelli andrebbe la colpa di aver presentato l’ex calciatore a Noemi. Proprio come aveva fatto conoscere, anni e anni addietro, Ilary a Francesco.

Ilary, dal canto suo, resta furiosa. A dimostrarlo, una ricostruzione del Corriere. Lei avrebbe preteso una comunicazione più telegrafica della separazione; lui avrebbe voluto una lettera accorata e carica di dettagli, pronta al racconto ed al dialogo. Ad Ilary non avrebbero fatto piacere tutti i dettagli trapelati sui tradimenti che, di certo, non tutelano ne lei ne i suoi figli.