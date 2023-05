Evacuate in Canada 16mila persone a causa di numerosi incendi

Una serie di incendi sta devastando la Nuova Scozia, in Canada. Più di 200 abitazioni distrutte: temperature e siccità sopra la media stagionale.

Sono più di 16mila le persone evacuate a causa di una serie di gravi incendi scoppiati in Nuova Scozia, provincia del Canada. Tantissimi edifici e abitazioni sono stati danneggiati, mentre la zona più colpita sembra essere quella della capitale Halifax. A scatenare le fiamme la siccità e le temperature sopra la media stagionale. Lo scorso 23 maggio la zona di Alberta era stata colpita da un’altra serie di pericolosi incendi che aveva portato all’evacuazione di migliaia di persone dalle proprie case. Le immagini spaventose delle fiamme sul web.

Canada, temperature sopra la media e siccità: incendi “fuori controllo” in Nuova Scozia

Anche il Canada brucia. Immagini quelle della provincia canadese che eravamo abituati a vedere in altri stati e zone del continente americano a rischio incendi, come quello della California. Adesso è la Nuova Scozia a fare i conti con le temperature estremamente alte, e largamente al di sopra della media stagionale. Siccità e vento hanno infatti alimentato una serie di incendi nella zona orientale della provincia canadese, con la maggiore concentrazione di incendi a ridosso della capitale Halifax.

Le fiamme sono “fuori controllo” hanno affermato le autorità locali, che hanno parlato di temperature più alte della norma considerando il periodo. Sono più di 200 le case e gli edifici distrutti e danneggiati dagli incendi fino a questo momento, dicono le forze dell’ordine canadesi, con 100 km quadrati di territori coinvolti.

Nova Scotia wildfire, Nova Scotia fire, Westwood Hills fire, high winds and no sign #NovaScotia #NovaScotiafire Canada fire, wildfire wildfires, Canada wildfires, Not my video pic.twitter.com/qTsVubmZBS — QadeerAhmad (@QadeerA8647) May 29, 2023

A inizio mese di maggio erano state migliaia le persone che avevano già dovuto abbandonare le proprie abitazioni a causa di alcuni incendi nella zona occidentale del Paese, in Alberta.

Evacuate 16mila persone nella zona di Halifax

Adesso, per questa nuova serie di incendi, sono state circa 16mila le persone evacuate per motivi di sicurezza dalla propria casa. Gli incendi, tutti di grandi dimensioni, nella provincia della Nuova Scozia hanno suscitato grande preoccupazione.

Le autorità infatti non si sono mai trovati a gestire un’emergenza di questa portata, vista la rarità storicamente di questo tipo di incendi in quella parte del Paese. Ma nelle ultime settimane gli incendi hanno raggiunto la cifra record di 176. Nello stesso periodo, lo scorso anno, erano stati appena 70.

Mancano ancora studi specifici sulle reali cause di questi fenomeni, che gli esperti al momento attribuiscono al cambiamento climatico solo in maniera parziale – salvo ulteriori approfondimenti nei prossimi mesi. Da tempo però in America centrale è noto che il surriscaldamento globale sta aumentando i rischi dei eventi meteorologici altamente pericolosi per la popolazione. Eventi che si stanno intensificando anche al Nord, come alluvioni, e adesso anche siccità e incendi.

Sul web sono impressionanti le immagini che tanti cittadini in queste ore stanno condividendo sui social. Enormi nuvole di fumo inghiottono le strane piene di automobili, case vengono evacuate, mentre il vento spinge le fiamme in maniera pericolosa e inesorabile.

Lo scorso 23 maggio le fiamme nella zona di Alberta avevano raggiunto le foreste, mettendo in apprensione la comunità costretta ad abbandonare le proprie abitazioni. C’erano volute ore per i pompieri per domare le fiamme. Le immagini degli ultimi incendi però sembrano ancora più allarmanti.

In questo momento fortunatamente non si registrano presone ferite o vittime causate dagli incendi.