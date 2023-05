La proposta degli Stati Uniti di tenere un incontro dei capi della difesa a Singapore questa settimana è stata rifiutata dalla Cina. Il Pentagono ha annunciato che la Cina ha respinto la proposta degli Stati Uniti per un incontro tra il Segretario alla Difesa Lloyd Austin e il suo omologo cinese Li Shangfu al Forum sulla sicurezza del dialogo Shangri-La a Singapore questa settimana. Questo rifiuto si verifica in un momento di tensioni tra i due paesi, causato in parte dal viaggio dell’ex presidente della Camera Nancy Pelosi nell’isola di Taiwan lo scorso agosto e dalla decisione degli Stati Uniti di abbattere un drone spia cinese che stava sorvolando siti militari sensibili degli Stati Uniti in febbraio.

Questo preoccupa la comunità globale che vede nel rifiuto una presa di posizione cinese nei confronti dell’Occidente. La tensione tra Pechino e gli Usa è palpabile così come è evidente l’avvicinamento della Cina a nuovi orizzonti così come vecchie alleanze come per esempio Mosca e Pechino, sempre più vicini.

La Cina ha rifiutato l’invito del Pentagono Usa

In una dichiarazione, il Pentagono ha riferito che la Cina ha rifiutato un invito esteso all’inizio di maggio per un incontro tra i capi della difesa degli Stati Uniti e della Cina a Singapore. Tuttavia, Washington ha sottolineato che il rifiuto non scoraggerà gli Stati Uniti dal cercare di mantenere linee di comunicazione aperte con l’Esercito popolare di liberazione (PLA) a più livelli, come parte della gestione responsabile della relazione tra i due paesi.

“La relativa riluttanza della RPC a impegnarsi in significative discussioni tra militari non diminuirà l’impegno del Dipartimento della Difesa nel cercare linee di comunicazione aperte con l’PLA” ha detto il portavoce del Pentagono, Brig. Gen. Patrick Ryder.

In risposta al rifiuto della Cina di incontrare i capi della difesa degli Stati Uniti a Singapore, l’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha messo in dubbio la sincerità e il significato dell’invito, citando le sanzioni statunitensi imposte a funzionari, istituzioni e società cinesi. La dichiarazione tuttavia non ha menzionato specificamente le sanzioni contro Li, imposte nel 2018 dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump per l’acquisto da parte della Cina di armi russe, tra cui un aereo da combattimento Su-35 e un sistema di difesa missilistico S-400. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno adottato una serie di sanzioni contro la Cina per presunte violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e restrizioni alle libertà politiche a Hong Kong.

Il Wall Street Journal ha riportato per primo che la Cina ha rifiutato di partecipare a un incontro tra i capi della difesa. Funzionari della difesa hanno confermato che il Segretario alla Difesa Lloyd Austin non ha parlato con il suo omologo cinese da “mesi” e che la Cina ha continuato a respingere le richieste di incontri e telefonate.

“Questa non è la prima volta che la RPC ha rifiutato gli inviti a comunicare dal segretario, dal presidente del Joint Chiefs of Staff o da altri funzionari del dipartimento” ha detto un funzionario della difesa.

Un altro funzionario ha affermato che “dal 2021, la RPC ha rifiutato o non ha risposto a oltre una dozzina di richieste del Dipartimento della Difesa per incarichi di leader chiave, molteplici richieste di dialoghi permanenti e quasi dieci impegni a livello di lavoro”.

Come ha precisato un funzionario della difesa, il rifiuto della Cina di partecipare all’incontro dei capi della difesa è solo l’ennesima scusa, poiché dal 2021 la Cina ha rifiutato o non ha risposto a oltre una dozzina di richieste del Dipartimento della Difesa per incarichi di leader chiave, molteplici richieste di dialoghi permanenti e quasi dieci impegni a livello di lavoro.

L’analista di sicurezza con sede a Singapore Ian Storey ha dichiarato che la decisione della Cina di non incontrare la controparte americana non è di buon auspicio.

“In un momento di crescenti tensioni USA-Cina, il rifiuto del generale Li di incontrare la sua controparte americana logorerà ulteriormente i nervi regionali” ha detto Storey all’agenzia di stampa Reuters.

Il Segretario alla Difesa Austin e il generale cinese Li Shangfu saranno entrambi presenti a Singapore per il dialogo Shangri-La, un vertice annuale sulla sicurezza che dovrebbe iniziare venerdì. Austin ha incontrato il predecessore di Li, Wei Fenghe, a margine dell’evento dell’anno scorso. I funzionari cinesi non hanno ancora confermato la loro decisione, ma quest’anno le tensioni tra i due paesi sono aumentate in particolare a causa dell’abbattimento da parte degli Stati Uniti di un presunto drone spia cinese che aveva attraversato lo spazio aereo statunitense.

Li Shangfu, che è anche membro della Commissione Militare Centrale cinese, il massimo organo di difesa del paese guidato dal presidente Xi Jinping, dovrebbe arrivare a Singapore mercoledì. Secondo il Ministero della Difesa cinese, Li terrà un discorso sulla nuova iniziativa di sicurezza cinese e avrà alcuni incontri bilaterali con paesi “rilevanti”. Nel frattempo, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin si recherà in Giappone, dove terrà colloqui con il suo omologo giapponese Yasukazu Hamada prima di visitare le truppe statunitensi di stanza nel paese.

Dopo la sua visita in Giappone, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin si recherà a Singapore dove parlerà al vertice sulla sicurezza Shangri-La e si incontrerà con i leader chiave per avanzare i partenariati di difesa degli Stati Uniti in tutta la regione, sostenendo la visione condivisa per un Indo-Pacifico libero e aperto, ancorato alla centralità dell’ASEAN. Dopo Singapore, Austin visiterà l’India e poi la Francia, dove parteciperà agli eventi per commemorare il 79º anniversario del D-Day.

Tensioni recenti e passate

La situazione tra gli Stati Uniti e la Cina è molto tesa, con diverse questioni che hanno portato a un deterioramento delle relazioni tra i due Paesi. L’invito del Segretario alla Difesa Austin all’incontro con il suo omologo cinese Li al Forum sulla sicurezza del dialogo Shangri-La a Singapore è stata respinta dalla Cina, che ha messo in dubbio la sincerità e il significato dell’invito.

In particolare, Pechino ha citato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti a funzionari, istituzioni e società cinesi come motivo per dubitare della sincerità dell’invito. Queste sanzioni sono state imposte a seguito di preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani in Cina, sulla situazione a Hong Kong e sulle attività della Cina nel Mar Cinese Meridionale.

La decisione delle autorità cinesi di rifiutare l’invito degli Stati Uniti è un ulteriore segnale della crescente tensione tra i due paesi. Le tensioni tra Washington e Pechino sono state una costante della politica internazionale nel corso degli ultimi decenni. Questo contrasto tra i due paesi è motivato da una serie di ragioni, che spaziano dall’economia alla politica, dalla tecnologia alla sicurezza nazionale.

Uno dei principali fattori di tensione tra Cina e Stati Uniti riguarda la loro posizione nel mondo come superpotenze economiche. Entrambi i paesi hanno una forte presenza nell’economia globale, con Pechino che cerca di consolidare la sua posizione come leader economico del mondo. Questo ha portato a una forte concorrenza tra i due paesi, con accuse reciproche di pratiche commerciali sleali e di manipolazione delle valute.

Un altro fattore di tensione tra i due paesi riguarda la tecnologia. La Cina sta facendo grandi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, della robotica e della tecnologia 5G, suscitando preoccupazioni negli Stati Uniti per la sicurezza nazionale. Il governo degli Stati Uniti ha messo in discussione la sicurezza delle tecnologie cinesi, come Huawei, accusandole di essere controllate dal governo cinese e di poter essere utilizzate per attività di spionaggio. Questo ha portato alla messa al bando di alcune aziende cinesi dagli Stati Uniti e alla crescente polarizzazione tra le due nazioni in questo settore.

Un’altra area di tensione riguarda i diritti umani. Il governo cinese è stato criticato per la sua gestione del Tibet e della regione del Xinjiang, dove viene denunciata la persecuzione delle minoranze etniche e religiose. Gli Stati Uniti, insieme ad altri paesi, hanno sollevato la questione dei diritti umani in Cina, ma la Cina ha respinto le accuse come interferenze negli affari interni del paese.

Inoltre, la questione di Taiwan continua a rappresentare un punto di tensione tra Cina e Stati Uniti. Pechino considera come una provincia cinese e ha espresso la sua intenzione di riunificare l’isola con la Cina continentale. Gli Stati Uniti, d’altra parte, hanno sostenuto a lungo Taiwan e hanno rafforzato le relazioni diplomatiche con l’isola.

Anche la questione del Mar Cinese Meridionale ha contribuito a creare tensione tra Pechino e Usa. La Cina ha rivendicato la sovranità su gran parte del Mar Cinese Meridionale, ma questa pretesa è stata contestata da altri paesi della regione, tra cui le Filippine e il Vietnam. Gli Stati Uniti hanno sostenuto questi paesi nella loro opposizione alla Cina, sostenendo la libertà di navigazione e la risoluzione pacifica delle dispute territoriali.

In sintesi, le tensioni tra Cina e Stati Uniti sono dovute a una serie di fattori, tra cui l’economia, la tecnologia, i diritti umani e la politica. Questi problemi hanno portato a una crescente polarizzazione tra i due Paesi, con conseguenti ripercussioni sulla politica internazionale e sulla stabilità globale. Mentre gli sforzi diplomatici sono stati fatti per cercare di risolvere questi problemi, la situazione rimane complessa e difficile da risolvere.