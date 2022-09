Secondo quanto riportato da Eurostat, il prezzo del pane nell’Unione Europea è in aumento del 18%, a causa della guerra in Ucraina.

Un aumento del 13,6% in Italia rispetto allo scorso anno, mentre in Unione Europea del 18%. Il pane rischia di diventare un cibo per ricchi: nel 2021 l’aumento era stato solo del 3% rispetto al 2020. Tutti i dati della crescita del prezzo nei paesi europei dopo la guerra.

Eurostat. il prezzo del pane aumentato del 18%

Era stata una delle primissime previsioni dell’impatto della guerra sull’economia europea, quella del rincaro del pane, della pasta, e dei cereali in generale. Sia Russia che Ucraina infatti ne sono grandi esportatori, e la nazione invasa in questi mesi ha faticato, e molto, per riuscire a far salpare le sue navi da Odessa con i carichi di cereali per l’Europa.

A causa, anche e soprattutto del conflitto dunque, secondo Eurostat il pane potrebbe diventare un vero e proprio bene di lusso. L’ufficio statistico dell’Unione europea ha fatto emergere in particolare nei suoi recenti dati l’aumento del 18% del presso del pane rispetto all’agosto del 2021. Un incremento che lo scorso anno invece era stato solo del 3%, rispetto al 2020, e che ha appunto come prima causa proprio la guerra.

Nel dettaglio, in Italia nelle ultime settimane c’è stato un rincaro del 13,6%, come sottolinea il Codacons, e anche in questo caso a gravare è stato il conflitto in Ucraina. Un escalation che ha proseguito dall’aumento dei prezzi delle materie prime, all’inflazione, fino all’energia, passando per anche per il pane.

Diversi prodotti in particolare hanno subito aumento ancora più importanti, come la pasta che sale del 25,8% nel mese di agosto. Clamoroso l’olio di semi che fa registrare un +62,2%, e la farina con un +23%.

Il dato riguardante la spesa annua di una famiglia, considerando un nucleo composto da quattro persone, è di 175 euro in più solo per il pane rispetto allo scorso anno, precisa ancora il Codacons.

Eurostat, aumento del pane in tutta Europa: le percentuali Paese per Pese

Un taglio dell’Iva per i beni di prima necessità è questione urgente e da risolvere entro breve tempo, secondo Assoutenti. L’associazione no profit a tutela dei consumatori, che da mesi denuncia l’aumento dei prezzi in Italia dei generi alimentari, ha fatto sapere in una nota che l’inflazione ha portato a un +10,5% complessivo.

Il presidente Furio Truzzi inoltre commenta con un dato sorprendente: +786 euro annui solo per il cibo per una famiglia con due figli. E adesso deve essere il governo, secondo Truzzi, a dare un taglio all’Iva, così da consentire alle famiglie di poter mettere con tranquillità il cibo in tavola.

Nel resto dell’Unione europea, ci sono grandi differenze riguardanti il costo del pane. In Ungheria ad esempio ad agosto c’è stato un aumento del 66% rispetto al 2021, e ancora in Lituania del 33%, e in Estonia e Slovacchia del 32%. In Francia, in Olanda e in Lussemburgo gli aumenti più soft, dall’8 al 10%.