Milan, si ferma Theo Hernandez per un problema all’adduttore

Dopo aver brillato nella super sfida di campionato contro il Napoli, Theo Hernandez avrebbe dovuto prendere parte al ritiro con la nazionale ma il numero 19 del Milan è stato rimandato a casa per un problema all’adduttore che ora spaventa i tifosi rossoneri



Dopo la sconfitta nel big match contro il Napoli il Milan di Stefano Pioli perde anche il proprio terzino sinistro per un preoccupante problema all’adduttore della coscia sinistra.

Anche ieri sera il numero 19 è stato uno dei migliori in campo mandando spesso in tilt la difesa di Spalletti con le sue solite accelerazioni palla al piede.

In pochi anni Theo è diventato un vero e proprio leader nello spogliatoio rossonero con i tifosi che vorrebbero vedere il francese come futuro capitano della squadra.

Qualche minuto dopo aver fornito l’assist per il momentaneo 1-1 di Giroud, il terzino in maglia 19 ha riportato un problema all’adduttore che gli ha impedito di rispondere alla convocazione della propria nazionale costringendolo a rimanere a Milanello per lavorare.

Theo Hernandez allarma il Milan

Non risponderà alla chiamata della propria nazionale e ne approfitterà per recuperare la migliore condizione fisica, Theo Hernandez è l’anima di questo Milan ed anche nella sfida contro il Napoli ha dimostrato di essere assolutamente devastante in zona offensiva.

Tra circa 3 settimane il Milan ospiterà la Juventus a San Siro e il numero 19 spera di arrivare alla super sfida nella migliore condizione possibile.

I medici della nazionale francese hanno valutato le condizioni del terzino sinistro ed hanno deciso di rimandarlo a casa per non rischiare di compromettere ancor di più la situazione, Didier Deschamps al suo posto ha convocato l’ex terzino della Roma Lucas Digne.

Al rientro dopo la pausa i rossoneri andranno ad Empoli e riavranno a disposizione sicuramente Rafael Leao che tornerà in campo dopo aver scontato il turno di squalifica, l’assenza del portoghese si è sentita tanto sulla produzione offensiva del Milan.

Pioli non sembra comunque preoccupato dall’infortunio di Theo Hernandez, il francese dovrebbe riprendersi in circa 20 giorni proprio in tempo per il big match contro la Juventus e la doppia sfida al Chelsea di Graham Potter.

Dopo aver conquistato l’Italia i ragazzi di Stefano Pioli sognano di disputare una grande stagione anche in Champions League, competizione da sempre cara alla società rossonera.

Il Milan aspetta Theo Hernandez e nonostante la prima sconfitta stagionale si gode l’affetto e l’amore del pubblico di San Siro.