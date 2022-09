Lavatrice, nuova bastonata in arrivo per tutti: quanto ci costa un lavaggio | Cifre impensabili

Una nuova bastonata per la lavatrice e i costi della bolletta. Sapete quanto cosa un solo lavaggio? È impensabile.

Un solo lavaggio in lavatrice cambia veramente il costo della bolletta energetica. Sappiamo bene che i costi delle utenze stanno aumentando continuamente i loro zeri in bolletta, per questo motivo il Governo sta provvedendo a garantire alcuni bonus che possano aiutare ad arrivare a fine mese. Gli italiani si battono perché nel 2023 arrivi il reddito base universale, ma nel frattempo si devono fare i conti con bollette e caro spesa.

Nello specifico, l’amica lavatrice per un solo lavaggio raggiunge dei costi impensabili che sarebbre il caso di conoscere immediatamente.

Elettrodomestici, quanto consumano?

A seguito di questa crisi energetica senza precedenti, nelle case degli italiani e nelle aziende si deve fare attenzione a tutto. I consumi energetici degli elettrodomestici sono sempre stati alti, ma in un contesto come quello attuale anche un solo lavaggio di lavastoviglie o lavatrice potrebbe essere deleterio per il budget familiare.

In un ambito casalingo moderno, con tutte le tecnologie che ci sono a disposizione, resta difficile non usare i vari elettrodomestici che facilitano la vita rendendola tranquilla. Le soluzioni per ovviare al rincaro per ora non ci sono e il Governo ha pensato di mettere a disposizione dei bonus, così da aiutare le famiglie ad arrivare a fine mese.

Gli sprechi andrebbero evitati sempre, in ogni situazione, ma è comunque bene conoscere tutti i costi che possono avere gli elettrodomestici anche quando usati pochissimo.

Quanto costa un solo lavaggio in lavatrice

In questo contesto attuale altamente avanzato a livello tecnologico, ci sono tantissimi dispositivi che rendono la vita piacevole e molto più facile soprattutto se non si ha tempo.

Ovviamente, maggiori sono i dispositivi in uso e maggiori saranno i costi relativi dei consumi e delle bollette. Inoltre, la maggior parte delle persone non usa gli elettrodomestici in maniera consapevole e questo porta ad uno spreco e anche ad un esborso di soldi.

Alcuni atti concreti del cambiamento che si adotta nell’uso dei dispositivi sono visibili, ma la percentuale non è ancora alta come dovrebbe essere. Le cattive abitudini o le distrazioni sono tante e si tende a sprecare energia, spendere più soldi del dovuto e non leggere mai le istruzioni d’uso per tutti i dispositivi a disposizione.

Lavatrice, condizionatore, frigorifero e lavastoviglie sono gli elementi che consumano maggiormente ogni giorno. Con piccoli e semplici accorgimenti, si potrà risparmiare sulla bolletta di fine mese oltre che aiutare l’ambiente.

La lavatrice è sicuramente uno dei dispositivi più usati e gioca un ruolo fondamentale per aiutare a lavare i panni. Scegliendo i programmi ecologici e optando per orari particolarmente convenienti, si potrà già fare un passo avanti per risparmiare a fine mese.

Se non si carica bene il cestello o si prolunga il lavaggio dei capi, si va incontro a costi incredibili. In linea generale un solo lavaggio ha un costo di 1,40euro, mentre nel 2021 era 0,25 euro. Da questo si può notare di quanto siano aumentati i costi e di quanto sia necessaria una attenzione particolare, per risparmiare.