Eurospin, restano le ultime scorte: in vendita a 1,29 euro | Scade il 13 agosto

Tra i supermercati più validi compare certamente l’Eurospin. E’ in questo posto che c’è un’offerta incredibile: Eurospin ultime scorte di un tipo di pasta particolare.

“La Spesa Intelligente” è questo il motto di una celebre catena di supermercati che in Italia sta letteralmente spopolando. Ovviamente ci riferiamo all’Eurospin, un discount dove è possibile acquistare prodotti di grande qualità a prezzi più bassi rispetto alla media. In questo supermercato le offerte sono all’ordine del giorno.

È infatti possibile acquistare generi alimentari di prima necessità, ma anche prelibatezze provenienti da ogni parte d’Italia. Esiste poi un reparto dedicato all’oggettistica agli elettrodomestici e ai giocattoli. Al momento un’offerta sta letteralmente conquistando gli italiani, in quanto è in vendita a solo 1,29 €. Bisogna però affrettarsi perché le scorte sono limitate e termineranno il 13 Agosto. Ecco di cosa parliamo.

Eurospin: il supermercato della spesa intelligente

Eurospin è un’azienda italiana che si dedica alla distribuzione dei generi alimentari e di largo consumo in Paesi come Croazia, Italia e Slovenia. Il gruppo è stato fondato nel 1993 e racchiude vecchi supermercati che hanno deciso di riunirsi per offrire alla popolazione delle offerte più valide.

Attualmente il numero dei punti vendita più elevato è presente in Italia dove si contano circa 1.220 unità. Segue poi la Slovenia con 60 supermercati e infine la Croazia con appena 20. Si parla però di una realtà in forte espansione poiché negli anni ha subito davvero molti cambiamenti.

In una prima fase infatti l’Eurospin offriva prodotti esclusivamente confezionati mentre con il passare del tempo sono stati aperti i reparti di macelleria e gastronomia. Si tratta poi di un supermercato molto completo per quanto riguarda l’ortofrutta, ma anche per la sezione dedicata agli elettrodomestici e agli animali.

Nuova offerta all’Eurospin ultime scorte: il prodotto da non perdere

Come detto nelle righe precedenti, l’Eurospin è sicuramente uno dei supermercati più convenienti in Italia. I prezzi sono infatti molto bassi rispetto alla media e non vanno in alcun modo ad influire sulla qualità dei prodotti commercializzati.

Come in ogni realtà commerciale esistono però delle settimane dove è possibile usufruire di offerte ulteriori. Fino al 13 Agosto sarà infatti possibile acquistare un prodotto che in altri contesti risulta essere molto raro da trovare. Stiamo parlando della pasta al grano arso che sarà disponibile sotto il formato di orecchiette e maccheroni. Quest’ultima varietà è disponibile anche con orzo.

Il prodotto è confezionato dall’azienda Amo essere eccellente che, per l’appunto, propone alimenti di alta qualità realizzati in regime di completa atmosfera protettiva. I pacchi hanno un peso di circa 400 grammi e vengono venduti al costo di 1,29 €. Si tratta di un’offerta imperdibile, in quanto non solo questo prodotto è molto difficile da trovare nella maggior parte dei supermercati. Il prezzo è infatti altamente competitivo poiché realizzare questo tipo di pasta richiede l’utilizzo di macchinari specifici e attente procedure igieniche.

Pasta al grano arso di Eurospin: è un prodotto valido?

Abbiamo già parlato della rarità relativa al reperimento della pasta al grano arso e soprattutto del prezzo competitivo al quale Eurospin ha deciso di venderla al pubblico. Non ci siamo però soffermati sulle proprietà organolettiche del prodotto, le quali vanno a rendere ancora più preziosa la pasta in questione.

Si tratta infatti di un piatto altamente raccomandato dai nutrizionisti in quanto ricco di importanti elementi per la salute umana. Questo tipo di grano ha grandi proprietà antiossidanti e contiene alte dosi di calcio e ferro.

E’ poi perfetta anche per tutte quelle persone che hanno problemi di insulino-resistenza o diabete, in quanto parliamo di un tipo di pasta integrale che, grazie alla qualità dei suoi nutrienti, controlla l’indice glicemico presente nel sangue.

E’ poi una scelta alternativa per tutti coloro che vogliono sperimentare gusti nuovi. Il grano arso è infatti molto nutriente e, al tempo stesso, presenta un gusto più corposo rispetto al classico piatto di pasta.

Vi consigliamo quindi di sperimentare e questa ricetta, in quanto potrebbe farvi aprire gli occhi e offrirvi un nuovo piatto che, sicuramente, non potrà più mancare nella vostra dispensa. Non dimenticate che l’offerta è valida fino al 13 Agosto, ma che è necessario agire in tempo in quanto le scorte presenti stanno per terminare!