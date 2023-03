Il farmaco per il diabete diventato virale su Tik Tok è un problema per l’Aifa

By

I social network possono diventare davvero uno strumento pericoloso, come in questo caso: un farmaco dimagrante è diventato virale su Tik Tok e i pazienti che davvero ne hanno bisogno faticano a trovarlo.

I trend sui social network sono tantissimi, ormai qualsiasi cosa può fare tendenza e far ottenere milioni di visualizzazioni, persino un farmaco.

Parliamo del caso di Ozempic, un farmaco anti-diabete utilizzato come dimagrante da molteplici tiktoker nel mondo, che è diventato virale, nel modo più sbagliato. L’Aifa, infatti, mette in allarme su questo particolare evento, soprattutto perché il medicinale è diventato introvabile.

Farmaco virale su Tik Tok, anti diabetico usato come dimagrante

In Italia è diventato quasi impossibile trovare il farmaco Ozempic nelle farmacie, utilizzato dagli adulti affetti da diabete mellito di tipo 2, ma che nell’ultimo periodo viene acquistato per altri scopi.

Infatti, il farmaco è diventato virale su Tik Tok, dove vip e influencer lo sponsorizzano come un prodotto per dimagrire.

I primi video sono partiti dagli Stai Uniti, dove molte celebrities del web hanno iniziato a utilizzato questo prodotto farmaceutico, che contiene semaglutide, per dimagrire.

Una di queste ragazze, come riporta Repubblica, ha invitato i suoi follower a utilizzarlo per dimagrire proprio come ha fatto lei, mostrando le sue forme prima e dopo le iniezioni.

Un vero e proprio fenomeno che può diventare pericoloso, una moda che ha raggiunto in totale mezzo miliardo di visualizzazioni in tutto il mondo, creando così una catena di acquisti “pazzi” in farmacia.

Ma la situazione potrebbe aggravarsi, come annuncia appunto l’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco). Ecco cosa dicono i medici.

I medici lanciano l’allarme sul farmaco Ozempic

Tutti sappiamo, o almeno tutti dovremmo sapere, che l’uso improprio di farmaci potrebbe avere delle gravi conseguenze sul nostro organismo.

Dopo aver analizzato questo preoccupante fenomeno, l’Aifa ha segnalato che l’Ozempic è stato inserito nella lista dei farmaci carenti in Italia, proprio a causa del trend social diventato virale.

In una nota ufficiale, l’Agenzia riporta l’allarme in merito alla situazione, problematica per i pazienti diabetici che davvero hanno bisogno di questo prodotto:

“L’aumento della domanda ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale”

Nella nota, inoltre, si precisa qual è l’utilizzo regolare del farmaco che si legge essere “indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata”

Il fatto che l’Ozempic, approvato per il diabete di tipo 2 nel 2017, faccia anche dimagrire notevolmente i pazienti, ha reso il farmaco super popolare creando un disagio notevole a tutti gli ammalati di diabete.

Il presidente dell’Associazione medici diabetologi, Graziano Di Cianni, è preoccupato per la situazione, in quando i pazienti se il farmaco continua a scarseggiare, saranno costretti in alcuni casi a cambiare cura, con le conseguenze relative al cambio.

Inoltre, l’allarme da parte di Di Cianni e di tanti altri medici è rivolto anche all’uso improprio, in quanto molte persone anoressiche pare stiano utilizzando l’Ozempic, rischiando conseguenze gravissime.

Una situazione che ha del paradossale ma che, se non si agisce in fretta, potrebbe peggiorare sempre di più.