Eurospin, in offerta l’elettrodomestico più richiesto al momento: lo trovi a 54,99€

Ecco qual è l’elettrodomestico che ti faciliterà davvero la vita e che puoi ottenere con soli 54,99 euro all’Eurospin.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è l’elettrodomestico che trovi al supermercato, ti rivoluzionerà tutto.

La mega offerta di soli 54,99 euro all’Eurospin

Eurospin è sicuramente uno dei supermercati italiani più amati, considerata la vastità di prodotti di cui è fornito e il costo bassissimo con il quale li fornisce.

Ora Eurospin si conferma sensazionale, vista la messa in vendita di un prodotto che sta andando già a ruba.

Stiamo parlando di un elettrodomestico, disponibile a soli 54,99 euro! Si tratta del ferro da stiro del marchio Termozeta. E’ la “Macchina da stiro no limits super compact”, che consente uno stiraggio perfetto in tempi ridotti.

Il ferro in questione è dotato di un serbatoio da 750 millilitri, facile da inserire e da estrarre. E’ semplicissimo anche monitorare sempre il livello d’acqua al suo interno, anche perché dotato di una spia luminosa che segnala quando il liquido si è esaurito. Un’altra spia, inoltre, segnala la produzione del vapore.

Il ferro da stiro in questione è dotato di un manico in sughero che permette una presa agevole e sicura. Inoltre, di una piastra in alluminio che consente al ferro di scivolare rapidamente sulle pieghe.

E’ provvisto anche di piedini antiscivolo, che fanno sì che il ferro risulti stabile. E poi ancora una manopola che consente al ferro una regolazione del calore, che si adatta in base al tessuto che si sta stirando.

La potenza del ferro è di 2100W e la sua dimensione è di 34,3×26,3×27,3 centimetri. Si tratta di un elettrodomestico molto versatile, che è possibile utilizzare per svariate funzioni. Scopriamole tutte di seguito.

Ecco tutti gli usi che puoi farne

Quello che non tutti sanno è che il ferro non serve solo per togliere le pieghe dai vestiti. Puoi usarlo anche per altre cuciture e guadagnerai un sacco di tempo.

Un uso che si può dare al proprio ferro è quello di recuperare quel vestito che forse si è ristretto dopo averlo messo accidentalmente nell’asciugatrice. Se il cappuccio è in lana o in lycra, puoi recuperarlo senza preoccuparti. Queste fibre si allungano con il calore.

Se vuoi che i tuoi asciugamani riacquistino la loro morbidezza, stirali. Il vapore penetra nel tessuto, ammorbidisce e solleva e rimpolpa il vello. Così, i tuoi asciugamani saranno super soffici.

Siamo sempre alla ricerca di trucchi per risparmiare spazio nei nostri armadi e anche la stiratura può aiutarti in questo. Schiacciando i tuoi vestiti ne ridurrai il volume.

È molto comune che, appena lavate, le tende della doccia siano molto stropicciate e non ci sia modo di farle sembrare pulite e rendere il tuo bagno bello. Tuttavia, c’è un trucco che puoi provare: stirare le tende della doccia.

Sì, con grande attenzione! La plastica delle tende da doccia si scioglierà al calore del ferro. Per evitare ciò, posiziona prima un asciugamano spesso tra la tenda e il ferro. Ciò consentirà il passaggio di abbastanza per sciogliere le rughe, ma non abbastanza per scioglierlo.

Ora che sapete tutti gli usi che potreste dare al vostro ferro da stiro, non esitate per correre a comprarlo. Avete tempo fino al giorno 21 di ottobre!